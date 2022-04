Por qué los perros comen pasto

Uno de los más comunes se trata de comer pasto. Esta actividad es más propia de las vacas, pero lo cierto es que ¿quién no ha visto a su perro comer el pasto del jardín?

Perro vaca come pasto.jpg Esta actividad propia de la vaca también suele darse en el perro.

Las razones por las que el can come pasto son numerosas y diversas. A veces no tienen mucho significado, pero otras puede ser una señal de que necesita una consulta veterinaria. Acá te contamos cuáles son las razones por las que tu perro come pasto con frecuencia:

Por qué tu perro come pasto

Comportamiento heredado

El antecesor directo del perro es el lobo, por eso se cree que el hecho de comer pasto puede deberse a un comportamiento natural heredado.

Los cánidos salvajes como el lobo y el zorro suelen comerse un animal entero cuando lo atrapan. En ese momento, los científicos creen que estos animales también ingieren hierbas y plantas que estaban en los intestinos de sus presas.

Además, se sabe que los zorros comen por naturaleza bayas y otras especies vegetales, por eso es que probablemente los perros coman pasto por un simple instinto basado en su dieta normal.

pexels-darshak-pandya-2972038.jpg El perro puede haber heredado del lobo su instinto por comer pasto.

Falta de nutrientes

Otras de las razones por las que los perros comen pasto es que pueden estar intentando suplir alguna necesidad nutricional. Ya sea falta de fibras, proteínas o cualquier otro nutriente necesario para la vida del can.

Malestar estomacal

El pasto muchas veces hace de remedio natural para los seres vivos. Es por eso que ver a tu perro comiendo pasto puede ser una señal de que algo anda mal en su sistema digestivo.

En estos casos, es importante estar atento a la frecuencia con la que tu mascota ingiere pasto: si es mayor de lo habitual, una consulta veterinaria debería descartar una posible enfermedad intestinal.

Está aburrido

Finalmente, es muy común que los perros coman pasto simplemente por aburrimiento. Lejos de quitarle importancia, es necesario escuchar este llamado de atención ya que puede significar que tu mascota necesita hacer más ejercicio físico, pasear o liberar su energía con alguna actividad.

Perro pastito.jpg Los perros también suelen comer pasto por aburrimiento.

Un último punto a tener en cuenta es el vómito: muchos perros comen pasto y luego lo vomitan. En estos casos no es necesario preocuparse ya que es un acto reflejo sumamente normal luego de ingerir este tipo de hierbas.