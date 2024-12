¿Por qué a los pacientes del hospital se les da gelatina?

Comida hospital.jpg Comida de hospital.

La gelatina está compuesta en un 84% a 90% de proteína, en un 2% de sales minerales y el resto es agua. Además, en el supermercado y en diversas tiendas se puede conseguir con facilidad y su preparación en casa no te tomará más de 5 minutos.

¿Cuáles son los beneficios de consumir gelatina?

Según el sitio web Medline Plus, los beneficios de consumir gelatina son los siguientes:

Fortalece las articulaciones.

Favorece la salud de los huesos.

Favorece la digestión.

Favorece la apariencia y la salud de la piel.

Disminuye las estrías y arrugas.

Combate la celulitis.

Ayuda a mantener una dieta equilibrada y a perder peso.

Favorece la digestión.

Ayuda a aumentar las defensas.

Gelatina (1).jpg Gelatina.

Por otro lado podemos mencionar que consumir gelatina como postre por las noches es muy beneficioso, ya que este alimento contiene aminoácidos como la glicina, que pueden mejorar la calidad del sueño.

Además, la gelatina podría tener propiedades antiinflamatorias, y de esta forma puede reducir el riesgo de artritis y osteoartritis.

También debemos destacar que no todas las personas deben consumir gelatina, ya que por ejemplo el sitio web Medline Plus destaca que los bebes y niños no deben comerla, ya que tomar tanato de gelatina por vía oral puede causarles diarrea.