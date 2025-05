Por qué hay que beber agua tibia en ayunas

Agua.jpg Beber agua tibia. Fuente: Canva

Las doctoras Mar Mira, codirectora de la Clínica Mira+Cueto, Rosa García Maroto, directora médico de Clinique La Prairie Madrid, y Ana Larramendi, especialista en nutrición y dietética y colaboradora de To Be Aguilar Delgado, aseguran que lo mejor es beber agua templada para no interferir con los mecanismos metabólicos de nuestro cuerpo.

"Al tomar agua templada, contribuimos a limpiar el organismo de toxinas, así como ayuda a realizar una buena digestión", asegura la Dra. García Maroto.

Beber agua (2).jpg Beber agua tibia en ayunas. Fuente: Canva

En caso de no querer beber agua tibia sola en ayunas, puedes seguir el ejemplo de celebridades como Elsa Pataky, Gwyneth Paltrow, Gisele Bündchen, quienes suman a su vaso con agua una rodaja de limón.

La especialista de la Clinique La Prairie señala que "el limón disuelto en agua templada contribuye a eliminación de toxinas y es antiinflamatorio".