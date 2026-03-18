Por qué es tan importante tener el Certificado Único de Discapacidad

La Junta Evaluadora tiene que realizar una evaluación personal de cada interesado para la tramitación del Certificado Único de Discapacidad (CUD). El trámite es gratuito, y se realiza de manera presencial, teniendo en cuenta las normativas dispuestas por la Agencia Nacional de Discapacidad.

Discapacidad CUD remedios Gracias al CUD se puede acceder a medicamentos gratuitos.

¿Por qué es tan importante tramitar el CUD?

Es importante aclarar también que el CUD tiene vigencia en todo el territorio nacional. Entre otros derechos, el CUD sirve para que las personas con discapacidad tengan, entre otros beneficios: