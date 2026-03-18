El Certificado Único de Discapacidad le permite a las personas con discapacidad acceder a prestaciones médicas, asistenciales, cupos laborales y viajar gratis en el transporte público, entre otros derechos. En toda la República Argentina, cada Junta Evaluadora de Discapacidad está constituída por un médico, psicólogo y trabajador social.
Discapacidad
Por qué es tan importante tener el Certificado Único de Discapacidad
Pocas personas conocen todos los beneficios y derechos que brinda este documento a quienes padecen alguna discapacidad
La Junta Evaluadora tiene que realizar una evaluación personal de cada interesado para la tramitación del Certificado Único de Discapacidad (CUD). El trámite es gratuito, y se realiza de manera presencial, teniendo en cuenta las normativas dispuestas por la Agencia Nacional de Discapacidad.
¿Por qué es tan importante tramitar el CUD?
Es importante aclarar también que el CUD tiene vigencia en todo el territorio nacional. Entre otros derechos, el CUD sirve para que las personas con discapacidad tengan, entre otros beneficios:
- Salud: cobertura del 100% en las prestaciones de rehabilitación (medicamentos, equipamiento, tratamientos) que requiera en relación a lo que fue notificado como discapacidad.
- Transporte: traslados gratuitos en el transporte público terrestre; aunque también se puede acceder a diversos descuentos para otros medios de transporte (se debe revisar previamente las disposiciones de la empresa de transporte).
- Asignaciones familiares: ayuda escolar anual por hijo con discapacidad, asignación familiar por hijo con discapacidad, asignación por cónyuge con discapacidad.
- Otros trámites: exención de pago de peajes, impuestos (municipales, patentes, entre otros). La exención debe solicitarse ante la autoridad de aplicación de cada normativa.
- Símbolo Internacional de acceso: libre estacionamiento, en los lugares permitidos, independientemente del vehículo en el que te traslades.
¿Cómo solicitar el Certificado Único de Discapacidad?
- Reuní la documentación necesaria con el equipo de salud que te trata (certificados médicos, informes, planillas, estudios complementarios).
- Con la documentación reunida acercate al lugar que te asignaron en la consulta y pedí un turno para la Junta Evaluadora.
- Recordá anotar y asistir el día asignado a la evaluación de la Junta.
- El Certificado Único de Discapacidad o la denegatoria lo puede retirar cualquier persona mayor de 18 años con tu documento original en el lugar donde te evaluaron, en la fecha que te indiquen.