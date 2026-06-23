Pocos lo saben: esta es la frase precisa que calma a una persona enojada en medio de una discusión

Manejar una discusión verbal de manera exitosa requiere, ante todo, comprender la psicología de la persona que se encuentra desbordada por el enojo. Con una frase y algunas recomendaciones que conocerás a continuación conseguirás calmar las tensiones y evitar que la pelea pase a mayores.
Cuál es la frase que debo decir en una discusión para calmar a la otra persona
La psicología asegura que las personas con una marcada tendencia al conflicto suelen disfrutar de los roces cotidianos, por ende, busca lo más mínimo para iniciar una discusión y demostrar cierta superioridad sobre el resto de la gente. Esta clase de actitudes marca una baja inteligencia emocional, dado que para estos individuos resulta mucho más relevante demostrar que tienen la razón antes que cuidar las relaciones con su entorno (sean amigos, familia y hasta trabajo).
En algunas ocasiones, este comportamiento se manifiesta en personas habituadas a mantener una posición de poder en su círculo social o laboral, utilizando la agresividad verbal como una herramienta indispensable para sostener su dominio.
En otros escenarios, el inconveniente proviene directamente de un patrón heredado desde la infancia. Aquellos que crecieron en familias donde las discusiones a gritos eran el método habitual para intentar resolver los problemas, nunca lograron aprender a comunicarse desde una perspectiva basada en el respeto mutuo o la empatía.
Dicho esto, también es menester saber que discutir con una persona testaruda y violenta nunca termina bien. Generalmente es una pérdida de tiempo y, tal como te conté anteriormente, puede desencadenar en agresión física. Por lo tanto, es importante saber cuál es la frase que recomienda la psicología para calmar a un individuo enojado en medio de una pelea verbal.
La táctica principal se resume en expresar con precisión, cuidando las palabras elegidas, que no se comparte el mismo pensamiento. El paso más importante en este proceso es preservar siempre la calma, debido a que la gente conflictiva se alimenta directamente del enojo ajeno. En paralelo, vital validar sus emociones mostrando empatía por su nivel de estrés o preocupación, empleando un tono amable y sin acudir al sarcasmo.
Luego, es momento de usar una frase infalible: “Lo veo de otra manera”. Pronunciar estas palabras funciona efectivamente debido a que evita echar más leña al fuego sin situarnos en una posición de sumisión.
La psicología sostiene que al expresarnos de esta forma dejamos en claro la postura propia y demostramos que no existe la menor necesidad de convencer a la otra persona en nada. Esta reacción desconcierta por completo a quienes buscan una pelea verbal activa, poniéndole así fin a la discusión.