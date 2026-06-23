Pocos lo saben: esta es la frase precisa que calma a una persona enojada en medio de una discusión

En otros escenarios, el inconveniente proviene directamente de un patrón heredado desde la infancia. Aquellos que crecieron en familias donde las discusiones a gritos eran el método habitual para intentar resolver los problemas, nunca lograron aprender a comunicarse desde una perspectiva basada en el respeto mutuo o la empatía.

Esta es la frase precisa para decir en una discusión.

Dicho esto, también es menester saber que discutir con una persona testaruda y violenta nunca termina bien. Generalmente es una pérdida de tiempo y, tal como te conté anteriormente, puede desencadenar en agresión física. Por lo tanto, es importante saber cuál es la frase que recomienda la psicología para calmar a un individuo enojado en medio de una pelea verbal.

La táctica principal se resume en expresar con precisión, cuidando las palabras elegidas, que no se comparte el mismo pensamiento. El paso más importante en este proceso es preservar siempre la calma, debido a que la gente conflictiva se alimenta directamente del enojo ajeno. En paralelo, vital validar sus emociones mostrando empatía por su nivel de estrés o preocupación, empleando un tono amable y sin acudir al sarcasmo.

La psicología recomienda decir esta frase.

Luego, es momento de usar una frase infalible: “Lo veo de otra manera”. Pronunciar estas palabras funciona efectivamente debido a que evita echar más leña al fuego sin situarnos en una posición de sumisión.

La psicología sostiene que al expresarnos de esta forma dejamos en claro la postura propia y demostramos que no existe la menor necesidad de convencer a la otra persona en nada. Esta reacción desconcierta por completo a quienes buscan una pelea verbal activa, poniéndole así fin a la discusión.