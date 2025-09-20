Inicio Belleza Perfumes
Los tres perfumes de mujer que provocan suspiros y huelen sofisticado

Siempre es buen momento para enamorarse de una nueva fragancia. A continuación, los mejores perfumes de mujer para un presente especial o un autorregalo

Paula García
photoLos mejores perfumes de mujer de este 2025 están en este artículo. Imagen: Freepik.

Existe un universo de perfumes femeninos que proporcionan auténticas experiencias olfativas, despiertan emociones y evocan recuerdos. Sin embargo, muchas mujeres todavía no pueden encontrar su fragancia ideal. Por suerte, en este artículo te compartimos una lista con varios perfumes que huelen sofisticado y te harán recibir toda la atención.

Desde flores embotelladas, hasta perfumes empolvados, un almizcle sedoso o un homenaje a Paris, para el pelo, para la ropa o incluso para el cuerpo en el mundo de la belleza hay fragancias disponibles para todos los gustos. Si todavía no logras encontrar un aroma que te represente, a continuación seleccionamos algunos de los mejores perfumes de mujer de este 2025.

Perfumes con aroma sofisticado para mujer

  • Black Opium Glitter de YSL Beauty: es una fragancia que te envuelve en la dulzura, con la cremosidad del café recién hecho, y las flores de naranja. Tiene acordes de malvavisco; notas de fondo de vainilla, almizcle y pachuli; notas de corazón de flor de azahar del naranjo. Representa un símbolo de confianza y sensualidad. Este perfume cuesta $159.200 en Mercado Libre.
perfume black opium
Este perfume es ideal para la temporada otoño-invierno. Imagen: YSL.

  • Idôle Power de Lancôme: es una fragancia de la familia olfativa floral frutal para mujeres que se se lanzó al mercado en 2024. La nota de salida es manzana; la nota de corazón es rosa de mayo; la nota de fondo es sándalo. Cuesta $199.000 en Mercado Libre.
  • Fame Blooming Pink de Rabanne: es un perfume de la familia olfativa almizcle floral amaderado para mujeres. Fue creado por Alberto Morillas, Dora Baghriche, Fabrice Pellegrin y Marie Salamagne. Tiene notas de salida de mango y bergamota; notas de corazón de jazmín e incienso de olíbano; y notas de fondo de vainilla y sándalo. En Parfumerie está a un precio especial y cuesta $99.000.
fame blooming pink perfume
El perfume Fame Blooming Pink es de Rabanne. Imagen: Rabanne.

Consejos para elegir bien un perfume

Alicia e Isabel Fernández, de Nadia perfumería hablaron con Elle y revelaron la clave para escoger un perfume. “Dentro de los gustos personales de cada uno, hay que tener en cuenta el momento y el uso que se le dará al perfume. Es decir, si es para todos los días, si es para trabajar, si es para la noche o para algún evento especial. Y por supuesto, hay que probarlo en la piel”, comentaron las expertas.

