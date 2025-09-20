Los tres perfumes de mujer que provocan suspiros y huelen sofisticado

perfume black opium Este perfume es ideal para la temporada otoño-invierno. Imagen: YSL.

Idôle Power de Lancôme: es una fragancia de la familia olfativa floral frutal para mujeres que se se lanzó al mercado en 2024. La nota de salida es manzana; la nota de corazón es rosa de mayo; la nota de fondo es sándalo. Cuesta $199.000 en Mercado Libre.

Fame Blooming Pink de Rabanne: es un perfume de la familia olfativa almizcle floral amaderado para mujeres. Fue creado por Alberto Morillas, Dora Baghriche, Fabrice Pellegrin y Marie Salamagne. Tiene notas de salida de mango y bergamota; notas de corazón de jazmín e incienso de olíbano; y notas de fondo de vainilla y sándalo. En Parfumerie está a un precio especial y cuesta $99.000.

fame blooming pink perfume El perfume Fame Blooming Pink es de Rabanne. Imagen: Rabanne.

Consejos para elegir bien un perfume

Alicia e Isabel Fernández, de Nadia perfumería hablaron con Elle y revelaron la clave para escoger un perfume. “Dentro de los gustos personales de cada uno, hay que tener en cuenta el momento y el uso que se le dará al perfume. Es decir, si es para todos los días, si es para trabajar, si es para la noche o para algún evento especial. Y por supuesto, hay que probarlo en la piel”, comentaron las expertas.