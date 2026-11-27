Dos hombres que pasaron cuatro años y siete meses presos acusados de homicidio, robo y delitos contra la seguridad pública, y que finalmente fueron absueltos, recibirán una indemnización superior a $67 millones. Así lo confirmó la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Martín, que ratificó la condena contra la Provincia de Buenos Aires por las irregularidades detectadas en la investigación policial que los mantuvo tras las rejas.
Pasaron 4 años presos, los absolvieron y el Estado deberá pagarles $67 millones de indemnización
Dos hombres estuvieron detenidos por un crimen en el que la investigación presentó varias irregularidades que llevaron a su absolución y a un reclamo por indemnización
Los camaristas remarcaron que la responsabilidad estatal no surge solo de la absolución posterior, sino del funcionamiento defectuoso de la pesquisa, que condicionó la valoración judicial de las pruebas y derivó en la prisión preventiva. Sin contar intereses ni actualizaciones, la suma fijada equivale a más de $40.000 por cada día de encierro que padecieron los demandantes, hoy de 44 y 31 años, quienes iniciaron el reclamo civil en 2022 junto a sus madres.
Los delitos y las pruebas que se cayeron en el juicio
La causa penal se abrió tras una serie de hechos ocurridos en la madrugada del 18 de febrero de 2017 en Haedo y zonas vecinas, entre ellos el robo a un fiscal, un intento de asalto a un subcomisario, el homicidio de una mujer en un presunto robo y la sustracción de un Volkswagen New Beetle. Aunque los episodios parecían vinculados a una misma banda que se movía en un Citroën C3 negro en el oeste del conurbano, esa pista no se profundizó y las pruebas disponibles mostraban que los detenidos no habían participado.
Uno de los elementos centrales para incriminarlos había sido el hallazgo del auto robado frente a la casa de uno de ellos, pero fue la propia defensa —y no la fiscalía— la que aportó cámaras de seguridad donde se veía a otra persona conducir y estacionar el vehículo. Durante el juicio oral también se desmoronaron los pilares de la acusación:
- Una víctima declaró que había visto a uno de los imputados en una celda policial antes del reconocimiento fotográfico y advirtió un agregado manuscrito que no estaba cuando firmó el acta.
- Varios policías no reconocieron documentos o afirmaron no haber participado en procedimientos que llevaban sus firmas.
- Ante ese cuadro, la Fiscalía retiró la acusación y el tribunal dictó la absolución, además de pedir que se investiguen posibles delitos en la pesquisa y denuncias de violencia en las detenciones.
Cómo se compone la indemnización a los presos
En septiembre de 2025, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N.° 1 de Morón había concluido que existió una falta de servicio de la Policía Bonaerense y fijó los montos resarcitorios que ahora quedaron firmes:
- Daño moral: $15 millones para cada uno.
- Daño psíquico: $15,75 millones para uno de los hombres (45% de incapacidad psicológica) y $12,25 millones para el otro (35% de incapacidad).
- Tratamiento psicológico y psiquiátrico: $4.906.800 para cada demandante.
En cambio, la Justicia rechazó el pago por lucro cesante y daño emergente por falta de comprobantes formales de ingresos previos, y desestimó el reclamo de daño moral de las madres al entender que la ley exige muerte o una discapacidad grave con pérdida de autonomía. Tras rechazar tanto la apelación de la Provincia como el pedido de los demandantes para elevar las cifras, la Cámara confirmó la sentencia con intereses del 6% anual desde febrero de 2017 hasta el fallo de primera instancia y actualización posterior por inflación (IPC).
En pocas palabras
- Condena estatal: La Provincia de Buenos Aires deberá pagar $67 millones de indemnización a dos hombres absueltos tras estar presos por un crimen.
- Irregularidades graves: La investigación policial presentó fallas significativas que derivaron en la prisión preventiva de los acusados.
- Detalles de la indemnización: El fallo incluye daño moral y psíquico, y tratamiento psicológico y psiquiátrico para los demandantes.