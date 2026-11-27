Los camaristas remarcaron que la responsabilidad estatal no surge solo de la absolución posterior, sino del funcionamiento defectuoso de la pesquisa, que condicionó la valoración judicial de las pruebas y derivó en la prisión preventiva. Sin contar intereses ni actualizaciones, la suma fijada equivale a más de $40.000 por cada día de encierro que padecieron los demandantes, hoy de 44 y 31 años, quienes iniciaron el reclamo civil en 2022 junto a sus madres.

Los delitos y las pruebas que se cayeron en el juicio

La causa penal se abrió tras una serie de hechos ocurridos en la madrugada del 18 de febrero de 2017 en Haedo y zonas vecinas, entre ellos el robo a un fiscal, un intento de asalto a un subcomisario, el homicidio de una mujer en un presunto robo y la sustracción de un Volkswagen New Beetle. Aunque los episodios parecían vinculados a una misma banda que se movía en un Citroën C3 negro en el oeste del conurbano, esa pista no se profundizó y las pruebas disponibles mostraban que los detenidos no habían participado.