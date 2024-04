Parejas tóxicas: qué es el ghosting, por qué se hace y cómo enfrentarlo

Varios estudios realizados al respecto concluyen en que el ghosting causa dolor, daño y afecta profundamente a la persona que resulta víctima. Sin embargo, también se considera que quien lo ejecuta tiene tantos o más problemas que la víctima.

Ghosting 3.jpg No llega a la cita y desaparece de todas las redes y contactos sin dar explicación. Típico caso de ghosting.

Parejas tóxicas: ¿Qué es el ghosting?

Ghosting es una palabra en inglés que viene de ghost y significa fantasma. Es una práctica en las parejas -o en las citas- que lleva a una persona a desaparecer de la vida de la otra, sin aviso, advertencias ni explicaciones (incluyendo bloqueo en redes y teléfonos, además de la desaparición en forma física de la vida de la otra persona). Por su puesto, esto genera dudas en la víctima de esta conducta tóxica, además de inseguridades, frustración y que comience a preguntarse qué fue lo que hizo mal para que la otra persona desaparezca de esta manera, como si fuera un fantasma.

Casi nunca la responsabilidad en el ghosting es de la víctima. Hay muchas causas que generan este comportamiento tóxico y casi siempre tienen que ver con situaciones internas del ghoster o "ghosteador" según el uso popular en castellano. Generalmente se trata de sus malas experiencias y su inseguridad para afrontar situaciones difíciles.

El ghoster puede tener problemas e incluso traumas que, consciente o inconscientemente, la llevan a comportarse de esa manera. incluso a sabotear sus propias relaciones. Y aunque esto no hace que el Ghosting sea menos doloroso, al menos le quita a la víctima la creencia de que tiene la responsabilidad de lo que le pasó.

Ghosting 2.jpg Ghosting. La responsabilidad casi nunca es de la víctima.

Razones por las que se hace ghosting

MIEDO AL COMPROMISO

Según la publicación Psychology Today, muchos ghosther lo hacen porque tienen una “orientación a corto plazo”. Esto quiere decir que no están pensando en el futuro ni en construir relaciones duraderas. En algunos casos perciben a las personas como algo desechable, mientras que, de acuerdo con LiveScience, muchos también tienen una tendencia a evitar la cercanía emocional, que se conecta con el miedo al compromiso o a tener vínculos importantes.

APOSTAR AL DESTINO

Según LiveScience, un estudio realizado en 2018 encontró otra causa importante detrás del ghosting: creer en el destino. El estudio dice que las personas que creen que están destinadas a tener ciertas relaciones y a encontrar a esa persona con la que van a pasar el resto de su vida, suelen tener mayores probabilidades de hacer ghosting, en especial porque no toman en cuenta que las relaciones toman tiempo y trabajo para poder construirse. Así que no ven el Ghosting como algo necesariamente malo.

HABER SUFRIDO GOSTHING

Otro estudio realizado por la Universidad de Georgia encontró que las personas que han sufrido de ghosting en el pasado también tienen más posibilidades de convertirse en ghosters. Ante la falta de certeza prefieren huir antes de salir lastimados nuevamente. No se atreven a hacer preguntas sobre la relación y lo que se busca con ellas, por miedo a quedar heridos.

FALTA DE HABILIDADES COMUNICATIVAS

El mismo estudio también concluyó que las personas que no tienen o no han desarrollado sus habilidades de comunicación no saben llevar adelante una conversación honesta, abierta y clara. Entonces recurren al ghosting para evitar una confrontación y para no tener que hablar sobre lo que les pasa o lo que piensan que no está funcionando o no tienen con una persona.

CONSIDERAR INFERIOR A LA OTRA PERSONA

Según información de Psychology Today, otro motivo por el cual las personas hacen ghosting es porque consideran a los demás como inferiores. Suelen creer que una persona que pide claridad o compromiso es débil, demasiado intensa o necesitada de atención. Entonces usan eso como excusa para salir de esa situación sin dar explicaciones, pensando que la otra persona no las merece y no tienen que explicarle nada a nadie.

Cómo enfrentar el ghosting

En el lugar de la víctima lo primero es no considerarse culpable ni responsable de la conducta tóxica de la otra persona. Es posible que algún comportamiento de parte de la víctima haya desatado el "ghosteo". Pero nada justifica la desaparición sin explicaciones. Dar las justificaciones pertinentes por las que una persona decide terminar una relación o no presentarse a una cita siempre será menos doloroso que desaparecer.

En el lugar del ghoster hay que preguntarse por qué se llega a esta instancia y se tiene esta conducta. ¿Cuáles son los motivos?: ¿inseguridades?, ¿miedo a tener una relación seria?, ¿poco feeling con la otra persona?, ¿evitar que me lastimen?. En cualquier caso siempre será mejor hablar de frente antes que desaparecer como un fantasma. Una vez dadas las honestas explicaciones, si la otra persona no entiende que la relación terminó o no va, es posible que lo mejor sea desaparecer, pero habiendo dejado en claro la situación.