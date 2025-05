Para qué sirve colocar un jabón de tocador en el armario

Simplemente debes colocar el jabón entero en los cajones, estanterías o sectores más grandes del armario. Pero ojo, si colocas el jabón en trozos dentro de bolsitas que permiten el paso de la fragancia al ambiente, este truco puede tener resultados mejores.

El armario suele acumular olor a humedad o aromas corporales propios de la ropa. El jabón actúa como un perfume constante y no invasivo. Puedes elegir la fragancia que más te guste como lavanda, cítricos, florales, de coco, vainilla, canela o sabores más suaves y tranquilos.

armario - jabón - truco.jpg

También puedes colocar en jabón dentro de una media o calcetín limpio que ya no uses. Tendrá el mismo efecto que en las bolsitas. Este truco debe ir acompañado de una limpieza periódica del armario, una ventilación diaria y un lavado frecuente de la ropa y calzado. No podemos esperar que un jabón haga absolutamente todo el trabajo.

El truco del jabón no hace magia: cómo mantener tu ropa limpia y con buen olor en el armario

Con algunos consejos o tips de limpieza puedes mantener la ropa con buen olor antes, durante y después de sacarla del armario. No se trata de un truco, sino de una rutina de limpieza y mantenimiento que, además, permite cuidar los tejidos de las prendas y darles más vida útil.

armario - truco.jpg