Para el Inadi, una prepaga "discriminó" a un chico transgénero al quitarle la cobertura de salud

imagen.png Emilio Zayat, del Inadi, firmó las conclusiones de la investigación del caso del chico transgénero.

Este informe será incorporado a la demanda civil por daños y perjuicios que los padres del menor de edad entablaron contra la empresa Asistir SA en reclamo de $26,7 millones en concepto de indemnización.

El caso del adolescente transgénero en la Justicia Civil

El caso fue publicado por Diario UNO el 22 de octubre último, que dio cuenta de la demanda civil en el Tercer Juzgado de Gestión Asociada.

En 2021, todo el grupo familiar fue dado de baja por Asistir SA luego de un conflicto que se produjo cuando pidieron autorización para un tratamiento hormonal para detener el crecimiento de los pechos del adolescente transgénero, que nació siendo mujer pero que desde la niñez se siente varón.

La prepaga reclamó que le había sido "ocultada información respecto a la enfermedad patológica" en referencia a la orientación sexual y la consideró "situación particular preexistente".

Más tarde, les fue ofrecido un nuevo plan de salud para el grupo excepto para el adolescente transgénero.

Qué dijo el Inadi

"Considero que la conducta denunciada resulta discriminatoria y por lo tanto encuadrable en los términos de la ley 23.592 y concordantes como conducta discriminatoria" "Considero que la conducta denunciada resulta discriminatoria y por lo tanto encuadrable en los términos de la ley 23.592 y concordantes como conducta discriminatoria"

Estas son algunas de las consideraciones que el Inadi tuvo en cuenta para concluir que la conducta de la prepaga ha sido "discriminatoria".

"La identidad de género no es una anormalidad o enfermedad y así expresamente lo han receptado la ley y los tratados internacionales" "La identidad de género no es una anormalidad o enfermedad y así expresamente lo han receptado la ley y los tratados internacionales"

"Por ello, la "situación particular existente” a la que hace referencia la carta documento enviada por la denunciada -Asistir SA- no podría dar lugar a una rescisión de contrato ya que no implica una patología preexistente" "Por ello, la "situación particular existente” a la que hace referencia la carta documento enviada por la denunciada -Asistir SA- no podría dar lugar a una rescisión de contrato ya que no implica una patología preexistente"

