PAMI lanzó un refuerzo alimentario que supera los $45.000 para un grupo particular de beneficiarios

PAMI entrega un refuerzo alimentario para los afiliados celíacos

El programa "Subsidio económico por celiaquía" del PAMI es un refuerzo alimentario mensual regulado por el Ministerio de Salud de la Nación de $45.869 para las personas afiliadas con celiaquía. Se busca que los jubilados y pensionados puedan acceder a harinas y premezclas libres de gluten. Esto se dará siempre y cuando presenten la documentación correspondiente.

Está dirigido a jubilados y pensionados de PAMI que tengan un diagnóstico confirmado de enfermedad celíaca. Esto incluye a:

Jubilados y pensionados

Veteranos de Malvinas

Adultos mayores de 70 años que no perciban jubilación, pero estén afiliados a PAMI

jubilados PAMI con bastón.jpg El PAMI otorga un Subsidio Económico por Celiaquía para ayudar a sus afiliados a costear los alimentos libres de gluten (sin TACC), que suelen ser más caros.

¿Qué documentación se necesita?

Para tramitar el "Subsidio económico por celiaquía", el afiliado (o su apoderado/familiar) debe presentar la siguiente documentación que acredite la enfermedad:

Documento Nacional de Identidad

Credencial de afiliación

Último recibo de cobro

Resumen de historia clí­nica donde conste sintomatologí­a clí­nica

Resultados serológicos (análisis de sangre con anticuerpos antigliadina y anticuerpos antiendomisio) e histopatológicos (resultados de biopsia realizada al momento de hacer videoendoscopia digestiva alta)

Certificación del diagnóstico de enfermedad celí­aca, emitido por el/la especialista

PAMI: cómo realizar el trámite para el refuerzo alimentario por celiaquía

El trámite se puede realizar de dos maneras: