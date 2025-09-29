Inicio Sociedad PAMI
PAMI lanzó un refuerzo alimentario que supera los $45.000 para un grupo particular de beneficiarios

El PAMI otorga un refuerzo alimentario que supera los $45.000 y está dirigido a los afiliados y afiliadas que tengan un diagnóstico confirmado de celiaquía

Marcos Barrera
Por Marcos Barrera [email protected]
Cómo tramitar el subsidio del PAMI para afiliados celiacos.

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), más conocido como PAMI, entrega un refuerzo alimentario para ayudar a sus afiliados a costear los alimentos libres de gluten (sin TACC), que suelen ser más caros. Está dirigido a los adultos mayores que tengan un diagnóstico confirmado de celiaquía.

El monto del subsidio se actualiza periódicamente dos veces al año, en mayo y noviembre, y se calcula como un porcentaje fijo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), publicada por el INDEC (actualmente es el 27,5% de la CBA).

PAMI-ayuda-economica-celiaquia.jpg
El Subsidio económico por celiaquía está dirigido a los afiliados y afiliadas del PAMI que tengan un diagnóstico confirmado de enfermedad celíaca.

PAMI entrega un refuerzo alimentario para los afiliados celíacos

El programa "Subsidio económico por celiaquía" del PAMI es un refuerzo alimentario mensual regulado por el Ministerio de Salud de la Nación de $45.869 para las personas afiliadas con celiaquía. Se busca que los jubilados y pensionados puedan acceder a harinas y premezclas libres de gluten. Esto se dará siempre y cuando presenten la documentación correspondiente.

Está dirigido a jubilados y pensionados de PAMI que tengan un diagnóstico confirmado de enfermedad celíaca. Esto incluye a:

  • Jubilados y pensionados
  • Veteranos de Malvinas
  • Adultos mayores de 70 años que no perciban jubilación, pero estén afiliados a PAMI
jubilados PAMI con bastón.jpg
El PAMI otorga un Subsidio Económico por Celiaquía para ayudar a sus afiliados a costear los alimentos libres de gluten (sin TACC), que suelen ser más caros.

¿Qué documentación se necesita?

Para tramitar el "Subsidio económico por celiaquía", el afiliado (o su apoderado/familiar) debe presentar la siguiente documentación que acredite la enfermedad:

  • Documento Nacional de Identidad
  • Credencial de afiliación
  • Último recibo de cobro
  • Resumen de historia clí­nica donde conste sintomatologí­a clí­nica
  • Resultados serológicos (análisis de sangre con anticuerpos antigliadina y anticuerpos antiendomisio) e histopatológicos (resultados de biopsia realizada al momento de hacer videoendoscopia digestiva alta)
  • Certificación del diagnóstico de enfermedad celí­aca, emitido por el/la especialista

PAMI: cómo realizar el trámite para el refuerzo alimentario por celiaquía

El trámite se puede realizar de dos maneras:

  • En línea (Web): a través del sitio oficial de PAMI (en la sección de trámites y servicios)
  • Presencial: sacando un turno en línea para ser atendido en la agencia de PAMI correspondiente

