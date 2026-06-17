Pagan hasta 6.000 dólares por esta moneda de 1 centavo

Esta moneda de 1 centavo fue acuñada en el 2018 y pertenece a la serie Lincoln, que comenzó a circular en 1909 y se ha mantenido en las calles de Estados Unidos desde aquel año.

La moneda exhibe el rostro del expresidente Abraham Lincoln en su anverso, con las iniciales “VDB” del escultor Victor David Brenner. Aunque algo que ha cambiado a lo largo de los años es su reverso, donde, en la actualidad, un escudo diseñado por Lyndall Bass.

moneda numismática 1 centavo lincoln.jpg La moneda que vale miles de dólares

En el caso puntual de esta moneda 1 centavo, si bien está fabricada con una aleación de zinc recubierta de cobre y tiene un peso aproximado de 2.5 gramos, igual que el resto, guarda una pequeña rareza y es que no posee la marca de ceca.

Hace un tiempo, en Philadelphia se llevó a vender un ejemplar en 1.800 dólares, pero los especialistas sostienen que si la moneda de 1 centavo está en perfecto estado de conservación, podría llegar a hacer que su dueño gane hasta 6.000 dólares.