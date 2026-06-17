Una de las actividades que más creció en los últimos años es el coleccionismo de monedas y billetes. Si bien, los aficionados a la numismática siempre han existido, en los últimos años han proliferado aquellos que comenzaron a sacar sus ejemplares con la ilusión de tener alguna moneda o billete que valga mucho dinero.
Pagan hasta 6.000 dólares por esta moneda de 1 centavo
El fascinante mundo de la numismática vuelve a encender las alarmas entre los cazadores de tesoros. Una pequeña pieza que parecía insignificante acaba de cambiarle la jugada a su dueño tras venderse por una pequeña fortuna gracias a un detalle casi imperceptible.
Una de las monedas que puede valer mucho dinero, y hacer ganar hasta 6.000 dólares a su dueño, es una moneda de 1 centavo que en Estados Unidos aún se encuentra en circulación, por lo que puede ser que la tengas entre tus objetos de recuerdo o guardadas en algún cajón.
Cuál es la moneda de 1 centavo que vale 6 mil dólares
Las monedas de 1 centavo pueden tener un valor sentimental muy especial, pero en este caso, se trata de un valor económico importante, ya que su valor nominal es importante.
Esta moneda de 1 centavo fue acuñada en el 2018 y pertenece a la serie Lincoln, que comenzó a circular en 1909 y se ha mantenido en las calles de Estados Unidos desde aquel año.
La moneda exhibe el rostro del expresidente Abraham Lincoln en su anverso, con las iniciales “VDB” del escultor Victor David Brenner. Aunque algo que ha cambiado a lo largo de los años es su reverso, donde, en la actualidad, un escudo diseñado por Lyndall Bass.
En el caso puntual de esta moneda 1 centavo, si bien está fabricada con una aleación de zinc recubierta de cobre y tiene un peso aproximado de 2.5 gramos, igual que el resto, guarda una pequeña rareza y es que no posee la marca de ceca.
Hace un tiempo, en Philadelphia se llevó a vender un ejemplar en 1.800 dólares, pero los especialistas sostienen que si la moneda de 1 centavo está en perfecto estado de conservación, podría llegar a hacer que su dueño gane hasta 6.000 dólares.