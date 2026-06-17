Pagan más de 143 mil dólares por esta moneda de 25 centavos

moneda 25 centavos de dolar

¿Cuál es la moneda de 25 centavos que vale una fortuna?

La pieza que causó revuelo entre los expertos pertenece a la famosa serie Washington Quarters. De acuerdo con el prestigioso sitio de certificación Professional Coin Grading Service (PCGS), el ejemplar en cuestión es una moneda de 25 centavos de 1932 acuñada en la Casa de Moneda de Denver.

Este diseño en particular nació como una edición especial para conmemorar el bicentenario del nacimiento de George Washington. Sin embargo, su altísimo valor actual se debe a la ley más antigua del mercado: la escasez.

En 1932, Estados Unidos se encontraba sumergido en los peores años de la Gran Depresión. Debido a la severa crisis económica, la demanda de dinero circulante cayó drásticamente, lo que obligó a las autoridades a fabricar lotes sumamente reducidos:

Filadelfia: Acuñó más de 12 millones de piezas (las más comunes).

Acuñó más de 12 millones de piezas (las más comunes). San Francisco: Tuvo una tirada de apenas 408 mil monedas.

Tuvo una tirada de apenas 408 mil monedas. Denver (La joya de la corona): Registró una producción bajísima de solo 436 mil ejemplares.

Al haber tan pocas monedas circulando desde hace casi un siglo, encontrar una hoy en día en excelente estado es casi un milagro financiero.

Guía paso a paso: Cómo identificar la moneda de Denver de 1932

Si crees tener una moneda antigua de 25 centavos y quieres saber si es la codiciada pieza de los 143 mil dólares, debes revisar minuciosamente que cumpla con los siguientes rasgos:

El año en el anverso: Justo debajo del busto de George Washington (que mira hacia la izquierda) debe aparecer claramente el año 1932 . También verás la palabra “LIBERTY” arriba y la frase “IN GOD WE TRUST” del lado izquierdo.

Justo debajo del busto de George Washington (que mira hacia la izquierda) debe aparecer claramente el año . También verás la palabra “LIBERTY” arriba y la frase “IN GOD WE TRUST” del lado izquierdo. La marca de ceca "D": Gira la moneda. En el reverso, justo debajo del águila que sostiene el haz de flechas y las ramas de olivo, debes buscar una pequeña letra "D" . Esta marca indica que fue acuñada en Denver. Si no tiene letra (Filadelfia) o tiene una "S" (San Francisco), su valor cambia notablemente.

Gira la moneda. En el reverso, justo debajo del águila que sostiene el haz de flechas y las ramas de olivo, debes buscar una pequeña letra . Esta marca indica que fue acuñada en Denver. Si no tiene letra (Filadelfia) o tiene una "S" (San Francisco), su valor cambia notablemente. Las leyendas del reverso: Sobre el águila deben leerse las frases históricas “UNITED STATES OF AMERICA” y “E PLURIBUS UNUM”. En la parte inferior, la denominación “QUARTER DOLLAR”.

moneda 25 centavos

El estado de conservación: El secreto de los miles de dólares

Es importante tener en cuenta que, en el negocio de las monedas valiosas, el estado físico lo es todo. La pieza que alcanzó los 143,000 dólares se encontraba en una condición prácticamente perfecta (conocida en la numismática como Mint State).

Las monedas que muestran un brillo original, pátinas simétricas (colores atractivos debido a la oxidación natural del metal con el tiempo) y una ausencia total de desgaste en las plumas del águila o el cabello de Washington son las que desatan las guerras de ofertas en las subastas de EE. UU.

No obstante, incluso si tu moneda de 1932 "D" muestra signos de haber circulado en el mercado, sigue teniendo un valor de cientos o miles de dólares muy superior a sus 25 centavos nominales. Si sospechas que tienes una, lo ideal es acudir con un experto certificado por la PCGS o la NGC para evaluar su autenticidad y grado de conservación antes de ofrecerla en plataformas de venta en línea.