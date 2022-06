Padres no quieren mandar a sus hijos a la escuela Vergara, donde un niño llevó un cuchillo

Como se había previsto este jueves hubo una reunión de la que participaron docentes de la escuela, supervisores de la Dirección General de Escuelas y miembros de la Doaite (Dirección de Orientación y Apoyo Interdisciplinario a las Trayectorias escolares) junto con padres de los alumnos, en su mayoría de los estudiantes del grado en el que ocurrió el incidente el miércoles.

En el encuentro, los papás se quejaron de lo que para ellos ha sido una constante inacción de las autoridades de la escuela frente a un problema que comenzó hace un año y medio cuando el niño del conflicto comenzó a cursar en la escuela Vergara.

¿Qué pasó en la reunión de la escuela Vergara?

A Radio Nihuil llegó un audio de una mujer que participó en la reunión y envió esa misma grabación a otros padres para informarlos de los temas abordados. Dado que están involucrados menores de edad y tomando en cuenta lo delicado del tema es que evitaremos dar datos identificatorios tanto de los niños como de sus padres y docentes.

Según la mujer que difundió el audio, "el niño que llevó el cuchillo, hace un año y medio ingresó a la escuela y no es la primera vez que se producen problemas. Tiene un montón de actas por agresiones y maltratos, según contaron los directivos y los propios padres que, en todo momento, manifestaron que no quieren que a ese chico lo saquen de la escuela y del grado, y por el contrario pidieron que se lo ayude a él y a su familia".

Del hecho que sucedió el miércoles, la mujer dijo que "el lunes el nene les dijo a sus compañeritos que los iba a matar a todos; los chicos se lo contaron a sus papás y ellos a la maestra, que a su vez se los dijo a los directivos, pero no hicieron nada".

Y siguió: "Lo que contaron es que el nene llevó el cuchillo a la escuela, según la madre, para la merienda porque se queda en jornada extendida como otros compañeros. Pero los padres que tienen hijos en jornada extendida dijeron que las instrucciones que tienen es que lleven plato, vaso y tenedor, nunca un cuchillo".

Escuela Vergara1.JPG Este jueves hubo una reunión en la escuela Vergara, de Ciudad.

El relato del incidente

"Cuando entraron de un recreo -continuó el relato la mujer- el niño tenía el cuaderno roto y rayado. La maestra le pidió el cuaderno de comunicaciones para enviarle una nota a la madre y cuando estaba escribiendo vio que él estaba agachado buscando algo. Ella se levantó y vio que tenía el cuchillo. Se lo pidió, el niño se lo dio y la maestra lo llevó a dirección. Inmediatamente activaron el protocolo, según ellos".

"La maestra volvió al salón y los niños le manifestaron que el chico les había dicho otra vez que los iba a matar a todos. Entonces, en resumen: el lunes les dijo que iba a llevar un revólver y el miércoles apareció con un cuchillo y les dijo eso", completó su versión la mujer.

Luego indicó que los padres presentes en la reunión mostraron su malestar porque para ellos los directivos de la escuela "se lavaron las manos. Cuando los escuché hablar me dio esa impresión. Aparte nunca le informaron a los supervisores".

Exigencia de seguridad

Enseguida indicó: "Los padres no quieren mandar a sus hijos hasta no tener una solución. Quieren que les aseguren que van a estar a salvo en la escuela. Y de ninguna manera piden que saquen al chico, no. Sí, exigen que lo ayuden".

Lo mismo dijo un papá entrevistado por Sofía Fernández en Canal 7 este jueves: "Nuestros chicos tienen miedo. Queremos más presencia de las autoridades y más seguimiento. Ya quedó descartado que el niño haya sufrido bullying".

Recreos divididos

Lo que se acordó en la reunión es que los recreos ahora serán divididos para que haya menos chicos en cada uno de ellos, con más control de los docentes tanto en los patios como en los baños.

Asimismo ya intervino la Doaite para hacerle un acompañamiento al niño y a su familia a cargo de profesionales.

