Ojo con esto: ANMAT prohibió la venta de un conocido perfume y pidió su retiro urgente

La ANMAT tomó una decisión contundente en las últimas horas al prohibir la venta, uso y distribución de un perfume tras detectar irregularidades en su fabricación, lo que generó dudas sobre su seguridad.
Se trata de un lote específico del extracto de perfume Thone, marca Leduft. Las autoridades detectaron fallas en su elaboración y no hay garantías sobre su seguridad, por lo que ordenaron el retiro urgente del mercado.
La medida de la ANMAT quedó oficializada en el Boletín Oficial e implica el retiro inmediato del producto en todo el país, tanto en locales físicos como en plataformas online. Desde ahora, no se puede vender, usar ni promocionar bajo ningún formato.
Qué perfume fue prohibido por ANMAT
El producto alcanzado por la disposición es el:
- Lote 1469
- Vencimiento 06/27
- Extracto de perfume Thone
- Marca Leduft
- LEG: 2891
Qué detectó ANMAT y por qué tomó la decisión con el perfume
Todo empezó con controles del área de Cosmetovigilancia, donde se identificó un problema de calidad que encendió las alarmas. A partir de ahí, el organismo inició una investigación para rastrear el origen del perfume.
En ese proceso surgió un dato clave: el único establecimiento habilitado como elaborador era el Laboratorio San José de Mancusso Hernán Leonardo, pero desde la empresa aseguraron que no participaron en la fabricación de ese lote.
La investigación avanzó sobre la empresa Leduft, que figura en la etiqueta del perfume. Allí apareció una hipótesis delicada: una posible usurpación de legajo.
Desde la compañía reconocieron que el producto les pertenece, pero aclararon que ese lote correspondía a una "etapa experimental". Además, indicaron que fue elaborado en instalaciones no registradas oficialmente y que algunas unidades salieron del circuito interno sin cumplir las normas vigentes.
Con ese escenario, la ANMAT resolvió prohibirlo para “proteger a eventuales usuarios”. El problema central: se trata de un producto sin trazabilidad clara, con composición no verificada y sin respaldo sobre su seguridad.