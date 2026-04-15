Ojo con esto: ANMAT prohibió la venta de un conocido perfume y pidió su retiro urgente

Perfume en las sábanas La elaboración del perfume presentó fallas, no dio seguridad y ANMAT lo prohibió. Imagen ilustrativa.

Qué perfume fue prohibido por ANMAT

El producto alcanzado por la disposición es el:

Lote 1469

Vencimiento 06/27

Extracto de perfume Thone

Marca Leduft

LEG: 2891

Qué detectó ANMAT y por qué tomó la decisión con el perfume

Todo empezó con controles del área de Cosmetovigilancia, donde se identificó un problema de calidad que encendió las alarmas. A partir de ahí, el organismo inició una investigación para rastrear el origen del perfume.

En ese proceso surgió un dato clave: el único establecimiento habilitado como elaborador era el Laboratorio San José de Mancusso Hernán Leonardo, pero desde la empresa aseguraron que no participaron en la fabricación de ese lote.

ANMAT prohibió la venta de un jabón para ropa importado sin rotulado en español La ANMAT prohibió la circulación de un perfume y ordenó que lo saquen de circulación en todo el país.

La investigación avanzó sobre la empresa Leduft, que figura en la etiqueta del perfume. Allí apareció una hipótesis delicada: una posible usurpación de legajo.

Desde la compañía reconocieron que el producto les pertenece, pero aclararon que ese lote correspondía a una "etapa experimental". Además, indicaron que fue elaborado en instalaciones no registradas oficialmente y que algunas unidades salieron del circuito interno sin cumplir las normas vigentes.

Con ese escenario, la ANMAT resolvió prohibirlo para “proteger a eventuales usuarios”. El problema central: se trata de un producto sin trazabilidad clara, con composición no verificada y sin respaldo sobre su seguridad.