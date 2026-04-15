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Ojo con esto: ANMAT prohibió la venta de un conocido perfume y pidió su retiro urgente

Se trata de un lote específico de un perfume que presentó fallas en su eloboración, sin garantías sobre su seguridad. Los detalles de la decisión de la ANMAT

Pablo Philippens
Editado por Pablo Philippens
Un perfume presentó fallas en su elaboración y la ANMAT ordenó su retiro urgente del mercado. Imagen ilustrativa.

Un perfume presentó fallas en su elaboración y la ANMAT ordenó su retiro urgente del mercado. Imagen ilustrativa.

La ANMAT tomó una decisión contundente en las últimas horas al prohibir la venta, uso y distribución de un perfume tras detectar irregularidades en su fabricación, lo que generó dudas sobre su seguridad.

Se trata de un lote específico del extracto de perfume Thone, marca Leduft. Las autoridades detectaron fallas en su elaboración y no hay garantías sobre su seguridad, por lo que ordenaron el retiro urgente del mercado.

La medida de la ANMAT quedó oficializada en el Boletín Oficial e implica el retiro inmediato del producto en todo el país, tanto en locales físicos como en plataformas online. Desde ahora, no se puede vender, usar ni promocionar bajo ningún formato.

Perfume en las sábanas
La elaboraci&oacute;n del perfume present&oacute; fallas, no dio seguridad y ANMAT lo prohibi&oacute;. Imagen ilustrativa.&nbsp;

La elaboración del perfume presentó fallas, no dio seguridad y ANMAT lo prohibió. Imagen ilustrativa.

Qué perfume fue prohibido por ANMAT

El producto alcanzado por la disposición es el:

  • Lote 1469
  • Vencimiento 06/27
  • Extracto de perfume Thone
  • Marca Leduft
  • LEG: 2891

Qué detectó ANMAT y por qué tomó la decisión con el perfume

Todo empezó con controles del área de Cosmetovigilancia, donde se identificó un problema de calidad que encendió las alarmas. A partir de ahí, el organismo inició una investigación para rastrear el origen del perfume.

En ese proceso surgió un dato clave: el único establecimiento habilitado como elaborador era el Laboratorio San José de Mancusso Hernán Leonardo, pero desde la empresa aseguraron que no participaron en la fabricación de ese lote.

ANMAT prohibió la venta de un jabón para ropa importado sin rotulado en español
La ANMAT prohibi&oacute; la circulaci&oacute;n de un perfume y orden&oacute; que lo saquen de circulaci&oacute;n en todo el pa&iacute;s.&nbsp;

La ANMAT prohibió la circulación de un perfume y ordenó que lo saquen de circulación en todo el país.

La investigación avanzó sobre la empresa Leduft, que figura en la etiqueta del perfume. Allí apareció una hipótesis delicada: una posible usurpación de legajo.

Desde la compañía reconocieron que el producto les pertenece, pero aclararon que ese lote correspondía a una "etapa experimental". Además, indicaron que fue elaborado en instalaciones no registradas oficialmente y que algunas unidades salieron del circuito interno sin cumplir las normas vigentes.

Con ese escenario, la ANMAT resolvió prohibirlo para “proteger a eventuales usuarios”. El problema central: se trata de un producto sin trazabilidad clara, con composición no verificada y sin respaldo sobre su seguridad.

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