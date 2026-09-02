Nos salteamos la primavera: se viene un miércoles de verano en Mendoza

Alerta amarilla

En paralelo al ascenso térmico generalizado, el organismo nacional emitió una alerta amarilla por la ocurrencia de viento Zonda. El mapa oficial de advertencias detalla que el área afectada comprende de manera ininterrumpida toda la franja de la precordillera mendocina.

Asimismo, el nivel de alerta se expande territorialmente hacia el llano para cubrir gran parte del sur y el centro provincial. Ante este panorama, se aconseja a los habitantes de las zonas afectadas tomar precauciones debido a la posible reducción de la visibilidad, las fuertes ráfagas y la intensa sequedad del ambiente que caracteriza a este fenómeno.

Fuerte descenso

El "veranito" será tan solo un paréntesis. A partir del jueves, la provincia experimentará un refrescamiento paulatino. Para esa jornada se espera una máxima de 18°C y una mínima de 9°C, devolviendo el tiempo a parámetros más habituales.

La tendencia a la baja se acentuará de cara al fin de semana. El viernes y el sábado presentarán máximas que apenas llegarán a los 16°C. El quiebre definitivo se dará el domingo, cuando el termómetro se desplome brutalmente para registrar una mínima de 3°C y una máxima que no superará los 7°C, regresando a Mendoza a un escenario plenamente invernal.