Nos salteamos la primavera: se viene un miércoles de verano en Mendoza

El Servicio Meteorológico Nacional prevé un salto abrupto en el termómetro para este miércoles 2 de septiembre en Mendoza. Con un cielo mayormente despejado durante la primera mitad del día, el territorio provincial vivirá un día con características plenamente veraniegas, aunque las condiciones estarán acompañadas de inestabilidad y ráfagas.
Calor y viento intenso
El pronóstico indica que el día comenzará con una marca térmica de 16°C durante la madrugada y registrará su mínima de 10°C por la mañana, bajo un cielo totalmente despejado y vientos leves. Hacia la tarde, el escenario cambiará: la nubosidad irá en aumento y el termómetro escalará rápidamente hasta alcanzar una temperatura máxima de 27°C.
Este pico de calor estará marcado por el ingreso de viento proveniente del oeste, que traerá consigo ráfagas de notable intensidad, oscilando entre los 51 y 59 kilómetros por hora. Hacia la noche, el ambiente se mantendrá inusualmente cálido con 20°C, pero el viento rotará hacia el sudeste, conservando ráfagas fuertes que rondarán entre los 42 y 50 kilómetros por hora y anunciando un cambio de frente.
Alerta amarilla
En paralelo al ascenso térmico generalizado, el organismo nacional emitió una alerta amarilla por la ocurrencia de viento Zonda. El mapa oficial de advertencias detalla que el área afectada comprende de manera ininterrumpida toda la franja de la precordillera mendocina.
Asimismo, el nivel de alerta se expande territorialmente hacia el llano para cubrir gran parte del sur y el centro provincial. Ante este panorama, se aconseja a los habitantes de las zonas afectadas tomar precauciones debido a la posible reducción de la visibilidad, las fuertes ráfagas y la intensa sequedad del ambiente que caracteriza a este fenómeno.
Fuerte descenso
El "veranito" será tan solo un paréntesis. A partir del jueves, la provincia experimentará un refrescamiento paulatino. Para esa jornada se espera una máxima de 18°C y una mínima de 9°C, devolviendo el tiempo a parámetros más habituales.
La tendencia a la baja se acentuará de cara al fin de semana. El viernes y el sábado presentarán máximas que apenas llegarán a los 16°C. El quiebre definitivo se dará el domingo, cuando el termómetro se desplome brutalmente para registrar una mínima de 3°C y una máxima que no superará los 7°C, regresando a Mendoza a un escenario plenamente invernal.
En pocas palabras
- Veranito en Mendoza: se espera un miércoles con temperaturas de hasta 27°C y fuertes ráfagas de viento, anticipando un día de verano.
- Cambio de escenario: el calor intenso de verano será solo un paréntesis, con un descenso de temperatura pronosticado para el jueves.
- Regreso al invierno: el fin de semana traerá máximas de 16°C y el domingo el termómetro bajará drásticamente a 7°C.