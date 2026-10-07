No tires las latas que tengas en casa, valen mucho: cuánta plata te dan por ellas

Cada año se tiran alrededor de 80 mil millones de latas de bebidas y solo el 65% de estas se reciclan.

Además, muchos centros de reciclaje pagan por kilo de aluminio, lo que convierte a estas latas en un pequeño tesoro que, bien gestionado, puede generar ingresos extra.

¿Cuánta plata me dan por vender latas de aluminio?: Este es el precio del kilo

Cuando consumas alguna bebida en lata o encuentres por la calle una, una posibilidad que, gracias al reciclaje, se ha vuelto muy común es juntarlas en cantidad para venderlas y que te paguen. El aluminio reciclado se paga en Argentina entre $1.500 y $3.500 por kilo, aunque el precio final depende de la calidad, el volumen y la zona en la que se concrete la venta. Esto lo fija el comprador.

Cómo reciclar latas de aluminio para vender

Si quieres reciclar las latas y venderlas, debes hacerlo en negocios dedicados a la compra y venta de aluminio, puntos de reciclaje o sitios de comercio industrial. Para hacerlo debes hacer lo siguiente: