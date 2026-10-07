El reciclaje cobra cada vez más importancia y las latas de aluminio se convierten en uno de los materiales más valiosos dentro de la casa. Más allá de su uso en bebidas y comidas, pueden tener una segunda vida o incluso venderse.
No tires las latas que tengas en casa, valen mucho: cuánta plata te dan por ellas
Reutilizar las latas ayuda a reducir residuos, contaminación y fomenta el ahorro. Además, te dan plata si juntás cierta cantidad
Así que si tienes latas de gaseosa o cerveza en lata y hasta de comida, no las tires: júntalas, recíclalas y hacé plata.
¿Por qué las latas de aluminio valen más de lo que parecen?
El aluminio es un metal ligero, resistente y 100 % reciclable. Se funde fácilmente y su reutilización consume solo el 5 % de la energía necesaria para producirlo desde cero. Por eso, cada lata vacía que alguien conserva y reutiliza representa un ahorro energético y un beneficio ambiental.
Además, muchos centros de reciclaje pagan por kilo de aluminio, lo que convierte a estas latas en un pequeño tesoro que, bien gestionado, puede generar ingresos extra.
¿Cuánta plata me dan por vender latas de aluminio?: Este es el precio del kilo
Cuando consumas alguna bebida en lata o encuentres por la calle una, una posibilidad que, gracias al reciclaje, se ha vuelto muy común es juntarlas en cantidad para venderlas y que te paguen. El aluminio reciclado se paga en Argentina entre $1.500 y $3.500 por kilo, aunque el precio final depende de la calidad, el volumen y la zona en la que se concrete la venta. Esto lo fija el comprador.
Cómo reciclar latas de aluminio para vender
Si quieres reciclar las latas y venderlas, debes hacerlo en negocios dedicados a la compra y venta de aluminio, puntos de reciclaje o sitios de comercio industrial. Para hacerlo debes hacer lo siguiente:
- Junta latas, ya sea desde casa o desde la calle.
- Enjuagá la lata con un poco de agua.
- Aplastala con el pie para que ocupe menos espacio.
- Juntá varias latas aplastadas en una bolsa.
- Ahora llévalo a un lugar donde los recicladores lo compren o a un punto contenedor de reciclaje.