"No quiero existir más, me quiero ir al cielo": el dolor de una niña víctima de bullying

Todo comenzo en el colegio 39 de la Río Gallegos en Santa Cruz. La pequeña se convirtió en el blanco del bullying de un grupo de compañeras que se burlaron de ella e incluso habrían llegado a golpearla.

A través de medios locales, la mujer conto que las alumnas golpean y le hacen dibujos con amenazas de muerte a la pequeña. "Mi nena llorando me dice que no quiere ir a la escuela. Me dice que no quiere existir más, que quiere ir al cielo, llegó a un punto límite", aseguró la mujer,

Además expuso a la institución y a los docentes de la niña: "A mi nena le pegaron, ella se quejó y la maestra nunca dijo nada. Los maestros no dicen nada y si no hacen nada voy a actuar por mano propia" contó en relación a un ataque que padeció la menor por parte de 3 compañeras.

Bullying: el caso en Mendoza

En Mendoza, hace unas semanas se dio un caso muy similar con una niña cuya situacion trascendió después de que los familiares lo hicieran público a través de las redes.

En el video publicado, la pequeña, igual que en el caso de Santa Cruz, también señalaba que quería morirse y no volver a la escuela.

Luego de varias semanas sin que la pequeña pudiera volver a la escuela, finalmente se la pudo cambiar de colegio.