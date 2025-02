Ni refrigerador ni papel film: el lugar secreto donde debes guardar el queso para que no desarrolle hongos

El queso es un alimento popular en cualquier país del mundo. Se trata de una fuente de nutrientes, indispensable para cualquier dieta y también versátil en todo tipo de comidas. Si tienes un trozo en casa que no vas a comer, no es necesario almacenarlo en el refrigerador ni envolverlo en papel film. A continuación, te diremos un truco magnífico para guardarlo y que no desarrolle hongos.