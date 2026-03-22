Ni rechazar, ni ignorar: el truco para deshacerte de las llamadas no deseadas o SPAM

Esto provoca que tu número de celular sea categorizado como "valioso" en las bases de datos de spam, aumentando la frecuencia de los intentos en los días siguientes.

Existe un truco que pocos aprovechan y que se basa en la tecnología de los celulares modernos: el Asistente de Llamadas o el Filtro de Silencio Total.

En Android (Pixel y otros): Existe la función "Filtro de llamadas". Cuando recibes una llamada de un número desconocido, puedes seleccionar que el Asistente de Google conteste por ti.

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La inteligencia artificial preguntará quién es y para qué llama, transcribiendo todo en tu pantalla. Lo mágico es que, al enfrentarse a una voz robótica, los sistemas de spam suelen desconectar la llamada automáticamente.

En iPhone: La opción "Silenciar desconocidos" no solo silencia la llamada, sino que la desvía directamente al buzón sin que tu teléfono llegue a emitir señal alguna para el emisor.

Lo cierto es que son pocas las personas que saben que estas funciones existen en los celulares modernos. Con ellas, puedes sacarte a este dolor de cabeza de encima.

Paso a paso: cómo activar estas funciones para evitar llamadas

En Android, esta función es la "joya de la corona" en los celulares Google Pixel y muchos modelos con la app oficial de Teléfono de Google.

Abre la aplicación Teléfono (el icono del auricular).

Toca los tres puntos verticales (Más) en la esquina superior derecha y selecciona Ajustes.

Busca la opción ID de llamada y spam. Asegúrate de que "Ver ID de emisor y spam" esté activado.

Entra en Filtrar llamadas. Aquí puedes elegir "Filtro de llamadas de spam":

Selecciona Filtrar automáticamente.

Elige el tipo de voz que el asistente usará para contestar a los desconocidos.

En iPhone (iOS): Silenciar desconocidos

Apple opta por una ruta más radical pero increíblemente efectiva para limpiar tu historial de llamadas.