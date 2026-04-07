Primero empezaron siendo las cortinas, y luego pasaron a ser las mamparas de baño los elementos principales en la decoración de este espacio. Sin embargo, ambas podrían quedar obsoletas ante la llegada de una nueva tendencia que comienza a imponerse poco a poco.
Ni cortinas ni cosas raras: la tendencia en decoración que se impone en los baños modernos
Esta nueva tendencia ofrece grandes ventajas dentro de tu baño. Los motivos por los que ha tomado tanto protagonismo
El protagonismo de este elemento en los distintos baños pasa por cuestiones como su diseño moderno, su fácil limpieza y la sensación que generan en el hogar.
La tendencia que se impone en los baños de casa
Sin entrar en rodeos, hay que decir que la tendencia que se impone en los baños de casa son los paneles fijos de vidrio (sin perfiles que distraigan) y las cabinas independientes.
Con estos elementos, y al prescindir de perfiles, puertas y herrajes llamativos, el baño adquiere un aire minimalista y moderno. Por sus materiales, incluso un baño pequeño puede parecer más espacioso.
Pero estos son apenas dos de los múltiples beneficios que puedes ganar optando por esta tendencia en tu baño. La lista completa es la que se muestra a continuación:
- Fácil mantenimiento: al no tener perfiles ni puertas móviles, son más fáciles de limpiar, ya que no acumulan tanta suciedad ni humedad.
- Funcionalidad: aunque puedan parecer simples, cumplen su función principal de evitar que el agua salga de la ducha, especialmente si se combina con un diseño que prevea un acceso estratégico.
- Seguridad: el vidrio templado utilizado en estas mamparas es resistente a impactos y no se astilla en fragmentos peligrosos, lo que lo convierte en una opción segura.
- Diseño personalizado: existen opciones de vidrio transparente, opaco, de colores o con diseños que permiten adaptarse a diferentes estilos y necesidades estéticas.
Consideraciones importantes
Si tomas la decisión de llevar a esta tendencia al baño de tu casa, deberás tener en cuenta los siguientes puntos:
- Se fijan a la pared y a la base mediante perfiles en forma de "U" o clips, y requieren herramientas específicas para su correcta instalación.
- Al ser un panel fijo, el acceso a la ducha se realiza por una apertura en un extremo del mismo, por lo que se deben tener en cuenta las dimensiones para que el acceso sea cómodo.