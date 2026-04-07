Ni cortinas ni cosas raras: la tendencia en decoración que se impone en los baños modernos

El protagonismo de este elemento en los distintos baños pasa por cuestiones como su diseño moderno, su fácil limpieza y la sensación que generan en el hogar.

cortinas, baño Las cortinas de baño quedaron viejas ante la llegada de esta tendencia.

La tendencia que se impone en los baños de casa

Sin entrar en rodeos, hay que decir que la tendencia que se impone en los baños de casa son los paneles fijos de vidrio (sin perfiles que distraigan) y las cabinas independientes.