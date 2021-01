El hecho se produjo en las Sierras de los Comechingones, entre las localidades de Cortaderas y Villa Ellena, en San Luis, donde las lluvias provocaron, cerca de las 15, la súbita crecida del caudal del arroyo Cortaderas.

Una mujer de unos 60 años, que sería de profesión veterinaria y tenía residencia en la localidad de Carpintería, murió al ser arrastrada por la crecida mientras disfrutaba de una tarde tranquila en una zona de hoyas conocida como "baños romanos" junto a dos amigas.

Otras 8 personas que se bañaban en el arroyo fueron rescatadas por los bomberos, confirmó el comisario mayor José Torres, subjefe de Bomberos de la Policía, en declaraciones al sitio del Diario de la República.

"Al mediodía estuvo lloviendo arriba del cerro y no sabemos si estas personas no se percataron. Luego, lógicamente, por la lluvia, llegó la crecida que los sorprendió en ese sector. La primera alerta sobre lo ocurrido se recibió cerca de las 15 y la víctima fue hallada media hora después ya sin vida", explicó el jefe policial.