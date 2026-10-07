Murió Maricarmen Abascal, el símbolo de la crisis de vivienda en España que conmovió al mundo

A pesar de que la intensa presión social logró que el fondo inmobiliario Urbagestión Desarrollo e Inversión SL diera marcha atrás el 28 de septiembre y firmara un acuerdo con la mediación del Ayuntamiento de Madrid para que pudiera regresar a su hogar de más de 70 años, la solución nunca pudo materializarse en la práctica.

“Si bien se consiguió un acuerdo histórico que le habría permitido volver a su vivienda, esta solución ha llegado demasiado tarde”, expresó el Sindicato de Inquilinas mediante un comunicado difundido por el diario El Mundo y consignado por Noticias Argentinas, donde además calificaron el proceso como un episodio "torturante".

Convertida en el estandarte bajo el lema “Todos somos Maricarmen”, la mujer había dejado una profunda reflexión tras su expulsión: "No he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya".

Su anhelo más íntimo, recordado por el diario El País, era apagar sus días en la misma habitación donde vio morir a su padre en 1960 y a su madre en 2005. Hoy, su partida deja una huella imborrable en la historia social española y en el reclamo por el derecho a la vivienda.