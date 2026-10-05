Pedro Sánchez adelanta las elecciones en España tras caer sus proyectos de vivienda

El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció este lunes el adelanto de las elecciones generales para el próximo domingo 29 de noviembre. La decisión se conoció luego de la derrota parlamentaria de dos decretos vinculados con la vivienda, lo que desencadenó la disolución de las Cortes y el inicio de un nuevo escenario político en el país.
Sánchez comunicó la resolución en una declaración institucional desde el Palacio de La Moncloa, previa consulta al rey Felipe VI. Asimismo, formalizará la disolución de las Cortes Generales a través de un Consejo de Ministros extraordinario para activar el proceso electoral y convocar a las urnas.
"Ha llegado el momento de que los españoles y las españolas decidáis qué futuro queréis para sí mismos y para su país", expresó el mandatario durante su mensaje.
La medida llegó tres días después de que el Congreso rechazara dos reales decretos-ley sobre la vivienda. Estas iniciativas, impulsadas ante la creciente preocupación por el acceso habitacional, terminaron sin el respaldo necesario tras perder el apoyo de la oposición y de Junts, una fuerza que solía resultar clave para el Ejecutivo.
Durante su discurso, el líder del PSOE repasó los avances de la gestión, reconoció la fragmentación del Congreso y remarcó la necesidad de contar con un respaldo más firme. "Debemos movilizarnos y que el Parlamento nos dote con una mayoría mucho más amplia", señaló, perfilando la campaña oficialista como una elección entre la continuidad de su proyecto o el avance de la derecha.
El calendario electoral de España en marcha
La fecha del 29 de noviembre responde a los plazos fijados por la legislación electoral. Una vez que se publique la disolución de las Cortes, se activará la cuenta regresiva de 54 días hasta que la ciudadanía vuelva a las urnas.
Las candidaturas deberán presentarse entre el 21 y el 26 de octubre, mientras que la campaña formal arrancará el 13 de noviembre y se extenderá por 15 días.
Este ajuste acelera la agenda de los espacios políticos, en especial de la izquierda alternativa, que deberá definir alianzas a contrarreloj. Con la problemática del acceso al alquiler en el centro del debate público, España elegirá la nueva integración del Congreso de los Diputados y del Senado para definir al próximo presidente.
En pocas palabras
- Pedro Sánchez: adelanta las elecciones generales en España al 29 de noviembre.
- Motivo de la convocatoria: rechazo parlamentario a dos decretos sobre vivienda y falta de apoyo.
- Próximos pasos: se disolverán las Cortes Generales para activar el proceso electoral formalmente.