Pedro Sánchez adelanta las elecciones en España tras caer sus proyectos de vivienda

La medida llegó tres días después de que el Congreso rechazara dos reales decretos-ley sobre la vivienda. Estas iniciativas, impulsadas ante la creciente preocupación por el acceso habitacional, terminaron sin el respaldo necesario tras perder el apoyo de la oposición y de Junts, una fuerza que solía resultar clave para el Ejecutivo.

Protestas en Madrid por la falta de viviendas y políticas que garanticen los derechos de los inquilinos.

Durante su discurso, el líder del PSOE repasó los avances de la gestión, reconoció la fragmentación del Congreso y remarcó la necesidad de contar con un respaldo más firme. "Debemos movilizarnos y que el Parlamento nos dote con una mayoría mucho más amplia", señaló, perfilando la campaña oficialista como una elección entre la continuidad de su proyecto o el avance de la derecha.

El calendario electoral de España en marcha

La fecha del 29 de noviembre responde a los plazos fijados por la legislación electoral. Una vez que se publique la disolución de las Cortes, se activará la cuenta regresiva de 54 días hasta que la ciudadanía vuelva a las urnas.

Las candidaturas deberán presentarse entre el 21 y el 26 de octubre, mientras que la campaña formal arrancará el 13 de noviembre y se extenderá por 15 días.

Este ajuste acelera la agenda de los espacios políticos, en especial de la izquierda alternativa, que deberá definir alianzas a contrarreloj. Con la problemática del acceso al alquiler en el centro del debate público, España elegirá la nueva integración del Congreso de los Diputados y del Senado para definir al próximo presidente.