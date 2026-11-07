El periodismo mendocino está de luto: este sábado murió Felipe Acevedo, a los 79 años. Era considerado uno de los grandes referentes de los medios locales.
Murió Felipe Acevedo, histórico periodista mendocino, a los 79 años
Fue redactor de la sección Política en la gráfica y una cara conocida de la TV. Sus restos serán velados este domingo, de 9 a 12, en Boschin, en Guaymallén
Acevedo trabajó durante muchos años en el diario Los Andes, donde integró la sección de Política. Se jubiló en 2012 y en ese momento dijo que se dedicaría a descansar y a compartir más tiempo con su familia. Se supo que hace pocos meses le habían diagnosticado cáncer de tiroides.
También se destacó en la televisión, en Canal 9 Televida, donde el público y sus colegas lo recuerdan especialmente por sus informes y salidas en vivo desde el Aeropuerto Francisco Gabrielli.
Velatorio
Los restos de Acevedo serán velados este domingo, de 9 a 12, en la empresa Boschin, ubicada en Santiago Araujo 497, Guaymallén.
La despedida de los periodistas a un gran maestro
Colegas de distintas redacciones y generaciones lo recordaron con mensajes de afecto y reconocimiento.
- Gabriela Figueroa compartió con él los años de competencia por las primicias, cuando ella trabajaba en el diario Mendoza, que cerró en 1990. Recordó que el decano don Pepe Más Alós cubría Casa de Gobierno por Los Andes de mañana, y Felipe, de tarde. “Nos matábamos por las primicias. Lo que nos divertimos con Felipe quedará para siempre en mi corazón. Buen viaje, amigo. Allá Enzo Sartori, don Pepe, Jorge Oviedo... estarán esperando tus novedades”, escribió.
- Daniel Gallardo lo despidió como “ese respetado colega con el que compartimos con pasión y absoluto compromiso el camino de la calle”. Dijo que “la patria movilera, desde el núcleo central de la información, lo despide” y destacó que su trabajo “va de la mano de la verdad y solo la verdad”. Cerró: “Chau colega, chau amigo”.
- Jorge Fernández Rojas apuntó: “Una trompada en el pecho... Que estés bien, Felipe, has sido un gran compañero”. Recordó que, “en los tiempos en que la solidaridad laboral profesional era escasa”, fue uno de los que estuvieron cuando necesitó un abrazo: “No te voy a olvidar”.
- Ana María Vega recordó un viaje a Italia en 1996, junto con Sergio Dimaria, con largas charlas en el micro por Calabria. “Yo era muy peque y me encantaba escuchar sus anécdotas”, contó. Cuando volvieron, lo invitó a su casamiento y él fue con su esposa, “una mujer dulce y compañera”. Lo definió como “un señor”.
- Carina Scandura lo describió como “gran persona y un maestro de periodistas”.
- Gustavo De Marinis: "Fue uno de los primeros periodistas acreditados en Casa de Gobierno. Fue el creador de la picadita entre periodistas. Muy generoso y buen compañero compariendo la información que conseguía".
- Miguel Ángel Flores lo conoció en Los Andes: “Después del madrugón en el canal, a las 16 ya estaba en la redacción, ya cerca de jubilarse. Un ejemplo, de verdad”.
- Juan Carlos Albornoz lo ubicó en “la liga del aeropuerto, donde solía arrancar la agenda política y económica”. Aunque no compartieron lugar de trabajo, sí el ejercicio de la profesión: “Lo despido con respeto y tristeza”.
- Natalia Sosa Abagianos coincidió con él en Casa de Gobierno, durante “eternas esperas en los pasillos hasta que un funcionario nos atendiera”.“Cualquier momento era bueno para contagiarte las ganas de hacer periodismo siempre, pese a todo”. “Fue un maestro total”, así lo recordó en el último adiós de sus colegas.
En pocas palabras
- Fallecimiento de Felipe Acevedo: Reconocido periodista mendocino murió a los 79 años.
- Trayectoria destacada: Fue redactor de Política en medios y TV.
- Despedida de colegas: Periodistas de diversas generaciones recordaron su profesionalismo y compañerismo.