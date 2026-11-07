Murió Felipe Acevedo, histórico periodista mendocino, a los 79 años

Acevedo trabajó durante muchos años en el diario Los Andes, donde integró la sección de Política. Se jubiló en 2012 y en ese momento dijo que se dedicaría a descansar y a compartir más tiempo con su familia. Se supo que hace pocos meses le habían diagnosticado cáncer de tiroides.

Siempre rodeado de colegas. Así se lo recordará a Felipe Acevedo.

También se destacó en la televisión, en Canal 9 Televida, donde el público y sus colegas lo recuerdan especialmente por sus informes y salidas en vivo desde el Aeropuerto Francisco Gabrielli.