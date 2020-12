"Espero que el día de mañana, cuando a alguien le quieran mostrar este tipo de cosas, lo piense y se acuerde de lo que pasó con Belén, que le diga a esa persona borralo, no lo reenvíes, acordate de lo que pasó con esa chica de Bragado", dijo el padre en declaraciones a la prensa.

Graciela Álvarez, madre de la joven, denunció a través de su cuenta de Facebook que Villarruel, oriundo de la ciudad de Chivilcoy fue "el que viralizó fotos y videos" de su hija "hostigándola y amenazándola", y que esta situación provocó "que ella termine con su vida".

"Tan culpable esta lacra, como todos aquellos que viralizaron. El ser humano es la peor de las especies en este mundo enfermo. Ojalá sus sucias conciencias no los dejen vivir en paz", continuó el posteo de la madre.

La joven, que desde hace algunas semanas desempeñaba tareas en el Comando de Patrullas Rural, "no soportó la presión, la exposición y la vergüenza", precisó el padre en declaraciones a la prensa. Y agregó: "no lo supo manejar y no se abrió a pedir ayuda".

Quieren que se trata como femicidio

La abogada en derecho informático Marina Benítez Demtschenko aseguró que el caso debería tratarse como un femicidio-

"La violencia virtual le hizo ponerse una pistola en la cabeza”, dijo a Télam la abogada, quien añadió que se trata de "femicidio porque hay muchísimas formas de lograr la fulminación de una mujer”.

Demtschenko subrayó que “la violencia virtual tiene el mismo fin: anular a la mujer para ejercer control", incluso en casos en loq ue se puede llegar al "suicidio inducido".

“Es un caso paradigmático por el hecho de que termina con un suicidio, pero no es el único, hace años que esto está instalado en Argentina”, alertó la abogada.