MODO con VEA y Disco: $25.000 de ahorro este viernes, sábado y domingo

Para ahorrar los $25.000 hay que gastar más de $100.000 y no haberla aprovechado en los dos fines de semana (viernes, sábado y domingo) que ya pasaron en abril. Hay que recordar que el beneficio es válido en consumos presenciales. Es decir: no es válido para compras online (ver más abajo).

comprar en supermercado (1) VEA y Disco vuelven este fin de semana con la promo para ahorrar $25.000.

Promoción reintegro del 20% con MODO en VEA y Disco

La promoción ofrece un 20% de reintegro sobre el total de la compra realizada en las sucursales físicas de supermercados VEA y Disco, con un tope de $25.000 por banco y por mes. Para acceder a este beneficio, el pago debe realizarse de manera presencial escaneando un código QR con MODO, ya sea desde la app MODO o desde las aplicaciones bancarias integradas. El QR para realizar el pago debe ser solicitado al cajero.