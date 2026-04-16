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MODO con VEA y Disco: $25.000 de ahorro este viernes, sábado y domingo

Los supermercados de VEA y Disco de todo el país reintegran el 20% pagando con MODO en compras presenciales. Aplica viernes, sábado y domingo, con tope de $25.000 mensuales

Gonzalo Ponce
Editado por Gonzalo Ponce
Supermercados VEA vuelve con una promo este viernes, sábado y domingo.

Supermercados VEA vuelve con una promo este viernes, sábado y domingo.

Este viernes regresa la posibilidad de ahorrar $25.000 en abril pagando con la billetera virtual de MODO de los bancos adheridos (ver abajo). La promoción es válida en los supermercados Vea y Disco de todo el país durante los viernes, sábados y domingos, por lo que queda del presente mes.

Para ahorrar los $25.000 hay que gastar más de $100.000 y no haberla aprovechado en los dos fines de semana (viernes, sábado y domingo) que ya pasaron en abril. Hay que recordar que el beneficio es válido en consumos presenciales. Es decir: no es válido para compras online (ver más abajo).

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VEA y Disco vuelven este fin de semana con la promo para ahorrar $25.000.

VEA y Disco vuelven este fin de semana con la promo para ahorrar $25.000.

Promoción reintegro del 20% con MODO en VEA y Disco

La promoción ofrece un 20% de reintegro sobre el total de la compra realizada en las sucursales físicas de supermercados VEA y Disco, con un tope de $25.000 por banco y por mes. Para acceder a este beneficio, el pago debe realizarse de manera presencial escaneando un código QR con MODO, ya sea desde la app MODO o desde las aplicaciones bancarias integradas. El QR para realizar el pago debe ser solicitado al cajero.

¿Cuánto dinero hay que gastar para obtener los $25.000 de reintegro?

Como se dijo, la compra mínima requerida para acceder a este beneficio es de $100.000. Solamente se contemplan pagos con tarjetas de crédito, débito o prepagas emitidas por entidades adheridas. La promo no aplica para compras online ni para pagos mediante transferencias bancarias.

El reintegro ($25.000 por mes en total) se acredita en la cuenta bancaria asociada a MODO dentro de los 30 días posteriores a la transacción, siempre que el usuario tenga la cuenta vinculada, no registre deuda con la entidad emisora y no haya agotado el beneficio.

MODO con VEA y Disco: bancos y billeteras adheridas

  • Banco Bancor
  • Banco BBVA
  • Banco Ciudad
  • Banco Columbia
  • Banco Comafi
  • Banco Credicoop
  • Banco del Sol
  • Banco Entre Ríos
  • Banco Galicia
  • Banco ICBC
  • Banco Macro
  • Banco Nación
  • Banco San Juan
  • Banco Santa Cruz
  • Banco Santa Fe
  • Banco Santander (solo con VISA)
  • Banco Supervielle
  • Billetera BUEPP
  • Billetera YOY

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