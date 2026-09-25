La búsqueda de la próxima Miss Universo Mendoza 2027 ya comenzó y la organización transita las últimas semanas de la convocatoria provincial. Las mujeres interesadas en participar todavía tienen tiempo para completar el formulario de preinscripción y formar parte del proceso de selección.
Miss Universo Mendoza 2027: últimas semanas para inscribirse al concurso y buscar la corona provincial
La convocatoria para convertirse en la próxima representante de Mendoza rumbo a Miss Universo Argentina 2027 continúa abierta
La propuesta está dirigida a mujeres argentinas mayores de 18 años que quieran vivir una experiencia vinculada con la moda, los certámenes de belleza, la comunicación y el desarrollo de una marca personal.
Qué incluye la preparación para Miss Universo Mendoza
Las candidatas que avancen en el proceso tendrán acceso a una preparación integral pensada para brindarles herramientas en diferentes áreas relacionadas con un certamen de belleza.
El programa contempla formación en pasarela Miss, oratoria y comunicación, protocolo y ceremonial, asesoramiento de imagen y vestuario, fotografía, maquillaje profesional y peluquería.
Además, las participantes podrán capacitarse en áreas como psicología, nutrición, marketing y marca personal, entre otras disciplinas vinculadas al desarrollo personal y profesional.
Azul Seoane, la actual Miss Universo Mendoza
La edición 2026 tuvo como protagonista a Azul Seoane, quien fue coronada como Miss Universo Mendoza el 12 de abril durante una gala realizada en la Sala Vilma Rúpolo del Espacio Cultural Julio Le Parc.
La elección reunió a 12 candidatas y contó con una puesta en escena que combinó moda, música y distintas instancias de evaluación.
Después de obtener la corona provincial, Seoane representó a Mendoza en Miss Universo Argentina 2026, donde además recibió el reconocimiento Miss Belleza Integral, según informó Diario UNO.
Ahora, la organización busca a quien tomará su lugar y llevará nuevamente el nombre de Mendoza a la competencia nacional.
Cómo inscribirse a Miss Universo Mendoza 2027
Las interesadas en participar pueden realizar la preinscripción a través del formulario disponible en la biografía de la cuenta oficial de Instagram de Miss Universo Mendoza.
La convocatoria permanecerá abierta durante las próximas semanas y, una vez finalizado el período de inscripción, comenzará el proceso de selección y posterior anuncio de las candidatas preseleccionadas.
La organización está encabezada por Lucas Arias, director de certámenes de belleza, quien lidera la búsqueda de la próxima representante provincial.
Miss Universo Mendoza 2027: los datos para participar
Las mujeres interesadas en formar parte de la convocatoria pueden consultar información y realizar sus consultas a través de los canales oficiales de la organización.
WhatsApp: +56 9 6485 7792
Email: [email protected]
Instagram: @missuniversomdz.ok
Las últimas semanas de inscripción ya están en marcha y la búsqueda de la próxima Miss Universo Mendoza 2027 entra en una etapa decisiva.
En pocas palabras
- Convocatoria abierta: Continúan abiertas las inscripciones para Miss Universo Mendoza 2027, con fecha límite próxima.
- Formación integral: Las participantes reciben capacitación en pasarela, oratoria, imagen y desarrollo personal.
- Proceso de selección: Las interesadas deben preinscribirse online; Azul Seoane es la actual representante provincial.