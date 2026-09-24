Estrella fugaz: qué es y por qué se le pide un deseo al pasar

Estás frente a una noche estrellada en tu jardín o en alguna zona rural y de pronto ves una luz que pasa rápido. No se trata de ningún ente extraño sino de una estrella fugaz. ¿Quién no ha pedido un deseo al ver este tipo de estrellas? Si te ha pasado ver una y anhelar algo, te contamos qué significa esta tradición.
Este acto se ha convertido en toda una tradición en varias partes del mundo. Pero, ¿sabes qué es este fenómeno astronómico y por qué es una costumbre pedir deseos cuando aparece en el cielo?
Qué es una estrella fugaz
Las estrellas son un espectáculo nocturno que todos quieren ver y disfrutar. Especialmente, cuando se produce una lluvia de estrellas fugaces, un evento único todavía más maravilloso.
Sin embargo, verla no implica que sea realmente una estrella, sino un pequeño pedacito de piedra, polvo o hielo que viaja por el espacio y suele quedar atrás cuando un cometa o un asteroide pasa por un lugar.
Cuando la Tierra atraviesa esa zona, las pequeñas partículas entran en nuestra atmósfera a una velocidad muy alta, al chocar rápidamente con el aire, se calientan y empiezan a brillar. Es decir, ese brillo que vemos durante unos segundos en el cielo es lo que conocemos como una estrella fugaz.
Por qué existe la tradición de pedirles un deseo al pasar
Existen varias teorías que explican esta tradición, una superstición que ha sido transmitida desde tiempos antiguos y que, hoy en día, muchas personas siguen haciendo. Pero, ¿cómo empezó el hecho de pedirle un deseo a una estrella?
La primera teoría tiene que ver con el astrónomo griego Claudio Ptolomeo, quien creía que el cielo abría una puerta para los mortales. Lo que significa que la estrella fugaz era como una especie de portal hacia el mundo de los dioses y los mortales tenían una oportunidad para enviar mensajes y plegarias a los dioses.
La segunda razón tiene que ver con la Teoría del nacimiento de Jesús a raíz de que los tres Reyes Magos contaron con la guía de la Estrella de Belén para llegar al lugar en el que iba a nacer el hijo de Dios. Entonces se cree que las estrellas fugaces indican que un milagro está por ocurrir.
También se creía que el paso de una estrella fugaz era una señal que indicaba que el alma de un nuevo ser estaba descendiendo a la Tierra para nacer como una persona.
En pocas palabras
- Estrella fugaz: fenómeno astronómico causado por partículas de polvo o hielo al entrar en la atmósfera terrestre.
- Tradición: pedir deseos se remonta a teorías antiguas sobre mensajes a los dioses o señales de milagros.
- Origen de la costumbre: vinculada a interpretaciones de astrónomos griegos y relatos bíblicos como la Estrella de Belén.