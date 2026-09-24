Estrella fugaz: qué es y por qué se le pide un deseo al pasar

Sin embargo, verla no implica que sea realmente una estrella, sino un pequeño pedacito de piedra, polvo o hielo que viaja por el espacio y suele quedar atrás cuando un cometa o un asteroide pasa por un lugar.

Cuando la Tierra atraviesa esa zona, las pequeñas partículas entran en nuestra atmósfera a una velocidad muy alta, al chocar rápidamente con el aire, se calientan y empiezan a brillar. Es decir, ese brillo que vemos durante unos segundos en el cielo es lo que conocemos como una estrella fugaz.

Algunos aseguran que las estrellas fugaces son un indicativo de que algo bueno ocurrirá en el mundo.

Por qué existe la tradición de pedirles un deseo al pasar

Existen varias teorías que explican esta tradición, una superstición que ha sido transmitida desde tiempos antiguos y que, hoy en día, muchas personas siguen haciendo. Pero, ¿cómo empezó el hecho de pedirle un deseo a una estrella?

La primera teoría tiene que ver con el astrónomo griego Claudio Ptolomeo, quien creía que el cielo abría una puerta para los mortales. Lo que significa que la estrella fugaz era como una especie de portal hacia el mundo de los dioses y los mortales tenían una oportunidad para enviar mensajes y plegarias a los dioses.

La segunda razón tiene que ver con la Teoría del nacimiento de Jesús a raíz de que los tres Reyes Magos contaron con la guía de la Estrella de Belén para llegar al lugar en el que iba a nacer el hijo de Dios. Entonces se cree que las estrellas fugaces indican que un milagro está por ocurrir.

También se creía que el paso de una estrella fugaz era una señal que indicaba que el alma de un nuevo ser estaba descendiendo a la Tierra para nacer como una persona.