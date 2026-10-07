Mínimo y máximo de ANSES: estos son los haberes que cobran los jubilados en octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha el nuevo cuadro de liquidaciones para jubilados en octubre de 2026 y en donde se verá un aumento de 1,66%
Dentro de la estructura de pagos a jubilados, el organismo establece tanto el tope legal superior para los haberes más altos como la línea de contención económica para los sectores con menores ingresos.
Escala oficial de haberes previsionales para octubre de 2026
El reajuste modifica los montos del haber mínimo, el techo prestacional, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez:
- Jubilación máxima: $2.932.174,86
- Jubilación mínima: $435.748,51 y se le agrega un bono excepcional de $70.000,00
Criterios de liquidación del bono extraordinario de $70.000
La ayuda económica adicional de $70.000 mantiene su valor nominal congelado y se deposita de manera automática en la misma fecha asignada para el haber mensual. Su distribución responde a los siguientes criterios:
- Cobro íntegro: destinado a los titulares de la jubilación mínima ($435.748,51), las PNC y la PUAM, alcanzando el piso garantizado de $505.748,51.
- Cobro proporcional: los jubilados con un haber básico ajustado superior a la mínima pero inferior al tope de $505.748,51 perciben una suma equivalente a la diferencia exacta necesaria para completar ese monto.
- Sin bono: las personas que superen los $505.748,51 de ingreso mensual y los beneficiarios de la jubilación máxima no reciben el plus extraordinario.
Pasos para iniciar el trámite de jubilación en ANSES
Los ciudadanos que reúnan los requisitos de edad y años de servicios con aportes requeridos por ley pueden comenzar su expediente previsional mediante el canal digital:
- Ingreso a la plataforma: acceder al portal Mi ANSES utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
- Control de historia laboral: seleccionar la opción Trabajo > Consultar Historia Laboral para verificar la correcta registración de todos los aportes.
- Presentación de documentación: ante la falta de años asentados, adjuntar certificaciones de servicios, recibos de sueldo, comprobantes de obra social o Declaración Jurada, sumado al Formulario 6.18 de solicitud.
- Turno de atención: gestionar una cita presencial desde la web de ANSES y acudir a la delegación correspondiente portando el DNI en original.