Mínimo y máximo de ANSES: estos son los haberes que cobran los jubilados en octubre

Dentro de la estructura de pagos a jubilados, el organismo establece tanto el tope legal superior para los haberes más altos como la línea de contención económica para los sectores con menores ingresos.

Escala oficial de haberes previsionales para octubre de 2026

El reajuste modifica los montos del haber mínimo, el techo prestacional, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez: