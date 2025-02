Michelle Salas, hija de Luis Miguel, revela cómo disimular las canas a los 35 años con un simple peinado

“Llevo como un año notando que me han salido más. Creo que es la combinación de estrés más la genética, que no ayuda. La familia por parte de mi mamá es más canosa, así que parte es eso. No tengo tantas, pero cuando me dejo crecer mucho el pelo y no me lo pinto tan claro, se me notan más”, contó la hija de Luis Miguel ante la consulta de un seguidor.

image.png Michelle Salas, hija de Luis Miguel, muestra sus canas en Instagram.

Además, la empresaria contó cuál es la clave para llevar un cabello con canas y disimularlas, luciendo así un rostro joven. Específicamente, Michelle Salas aseguró que cuando se lleva un peinado “chongo” o “cola de caballo”, los pelos grises y blancos se notan más. En consecuencia, hay que buscar otras alternativas para llevar una melena rejuvenecida.

image.png Michelle Salas enseña a llevar las canas con un simple secreto.

Ante esto, uno de los peinados ideales para disimular canas, según recomienda L’oreal París, es a través de las ondas formadas a partir de una crema de peinar. Aquí lo que debes hacer es aplicar este producto en tu pelo ligeramente húmedo, secar con un secador de cabello y luego peinar con los dedos. Así, la canicie quedará oculta e invisibilizada en medio de las ondas.

Por lo tanto, más allá de que exista la posibilidad de teñirse el cabello, Michelle Salas inspira a utilizar peinados para disimular sus canas. Recuerda que los tintes para el pelo traen químicos que dañan la melena a corto plazo, por lo que es mejor acudir a otras alternativas.