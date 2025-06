Mi truco para dormir en un viaje largo de colectivo y despertar sin contracturas

personas dormidas.jpg

Un truco muy simple: cómo dormir en un colectivo sin despertar adolorido

Lo primero y principal es tener sueño. Para poder dormir en un colectivo es necesario no dormir siesta ese día y en lo posible viajar durante la noche o tarde noche. Estos horarios generan más sueño.

El primer paso de este truco es justamente llegar cansado al viaje para conciliar mejor el sueño. En segundo lugar, debes llevar auriculares o bloqueadores de sonido, no para poner música, sino para disminuir los ruidos externos al dormir.

mujer dormida en el auto.jpg

También es buena idea conseguir una almohada circular para dormir, o incluso puedes hacerla en casa con tus manos y un poco de tela. Estas almohadas están diseñadas para que tu cuello descanse y no tengas una mala postura.

No apoyes la cabeza contra el cristal del colectivo. El movimiento no te dejará dormir. En el caso de que no logres conciliar el sueño, opta por un plan b para pasar el rato, como un libro o película.

Un truco de costura: cómo hacer tu almohada de viaje para dormir con comodidad

Realizar una almohada de viaje es muy simple. Con un DIY de costura puedes hacerlo tú mismo en un par de horas y dormir super cómodo en el colectivo.

almohada de viaje.jpg