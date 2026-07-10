Mezclar detergente con arroz: por qué recomiendan hacerlo y cuáles son los beneficios

Al introducir un puñado de arroz crudo en el interior, agregar unas gotas de detergente y completar con un poco de agua tibia, se crea una herramienta de fregado interna perfecta.

Al agitar el envase con fuerza durante unos minutos, los granos secos actúan como un abrasivo suave. El movimiento constante arranca la suciedad adherida a las paredes de vidrio sin rayar la superficie, devolviendo el brillo original en segundos.

Espejos libres de vaho en el baño

Por otra parte, los especialistas señalan que el líquido resultante de esta mezcla, o el uso estratégico del lavavajillas líquido, tiene una segunda aplicación en el cuarto de baño. Al limpiar la superficie de los espejos con la solución jabonosa, se genera una película protectora invisible sobre el cristal.

Con esta mezcla, el espejo de tu baño no acumulará vapor.

Esta capa interrumpe la tensión superficial del agua, impidiendo que el vapor de las duchas calientes se condense en forma de vaho. Como resultado, el espejo permanece nítido y libre de marcas por mucho más tiempo.

Apelar a esta mezcla casera no solo cuida el bolsillo al evitar la compra de productos químicos caros, sino que optimiza el tiempo utilizando insumos que todos tenemos en la cocina.