Mezclar cáscaras de limón con clavos de olor: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

El éxito de esta mezcla reside en la sinergia de sus componentes. La cáscara de limón es rica en limoneno, un solvente natural y aromatizante potente, mientras que el clavo de olor contiene eugenol.

moscas, mosquitos, plantas.png Esta mezcla es efectiva contra moscas y mosquitos.

Por qué se recomienda mezclar cáscaras de limón con clavos de olor

Al unirlos, se obtiene una herramienta multifuncional que ofrece diversos beneficios sin necesidad de recurrir a aerosoles químicos. Los principales usos y beneficios son los que se muestran a continuación: