Mezclar ajo con pimienta negra: por qué recomiendan hacerlo y cuáles son los beneficios

Aquí es donde entra la pimienta negra. Gracias a su compuesto activo, la piperina, la pimienta actúa como un "facilitador", aumentando la absorción de los nutrientes del ajo en el torrente sanguíneo.

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En concreto, los beneficios de esta mezcla son los que se muestran a continuación:

Poder antiinflamatorio y antioxidante: la combinación ayuda a neutralizar los radicales libres. Mientras que el ajo fortalece las células, la pimienta negra reduce los marcadores de inflamación, siendo ideal para personas con dolores articulares o fatiga crónica.

la combinación ayuda a neutralizar los radicales libres. Mientras que el ajo fortalece las células, la pimienta negra reduce los marcadores de inflamación, siendo ideal para personas con dolores articulares o fatiga crónica. Salud cardiovascular: se ha demostrado que el ajo ayuda a regular la presión arterial y los niveles de colesterol. Al sumarle la pimienta negra , se mejora la circulación y se protege el revestimiento de las arterias.

se ha demostrado que el ajo ayuda a regular la presión arterial y los niveles de colesterol. Al sumarle la , se mejora la circulación y se protege el revestimiento de las arterias. Refuerzo del sistema inmune: durante los cambios de estación, esta mezcla actúa como un escudo natural contra virus y bacterias, gracias a las propiedades antisépticas del ajo.

durante los cambios de estación, esta mezcla actúa como un escudo natural contra virus y bacterias, gracias a las propiedades antisépticas del ajo. Digestión optimizada: la pimienta estimula las enzimas digestivas, lo que ayuda a que el ajo —que para algunos puede ser fuerte de digerir— se procese de manera más eficiente, evitando la pesadez.

Cómo preparar la mezcla correctamente

Para obtener el máximo provecho, el orden de los factores sí altera el producto. Los especialistas sugieren picar o machacar el ajo y dejarlo reposar al menos 10 minutos; esto permite que las enzimas produzcan la alicina medicinal.

Posteriormente, se debe añadir pimienta negra recién molida, ya que la piperina se volatiliza rápidamente una vez procesada. Ya sea en ayunas con un poco de aceite de oliva, o como base para aliñar tus carnes y vegetales, incorporar esta mezcla a tu dieta diaria es una forma sencilla, económica y deliciosa de invertir en tu salud.