Mendoza endureció los controles y fijó multas millonarias por podar o dañar el arbolado público

Mendoza oficializó un nuevo marco regulatorio para proteger el arbolado público en todo el territorio provincial. Notificado a través del Boletín Oficial, la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque unificó los criterios de control y estableció un duro régimen de sanciones que apunta tanto a los municipios como a empresas distribuidoras de servicios (luz, agua, gas) y vecinos que realicen intervenciones al arbolado sin autorización.
La normativa busca evitar que las podas agresivas, tala o erradicación de ejemplares reciban castigos dispares según el departamento en el que se cometan. Con esta medida, el Ejecutivo provincial asume la fiscalización directa sobre las grandes obras interjurisdiccionales y exige a los municipios mantener al día sus planes de manejo forestal para no perder fondos provinciales.
Sanciones de hasta 15.000 Unidades Fiscales y freno a las obras
El nuevo régimen impone un esquema que va desde simples advertencias hasta severas penalizaciones económicas que oscilan entre las 100 y las 15.000 Unidades Fiscales. El monto final a pagar se determinará en función de la magnitud del daño provocado, el valor biológico y la edad del ejemplar, además de considerar si el infractor cuenta con antecedentes por faltas similares.
Para garantizar el cumplimiento de las normas, la Provincia quedó a cargo de paralizar de forma inmediata cualquier trabajo en la calle que carezca de autorización previa o que se ejecute sin la supervisión de un profesional técnico matriculado. Cuando los destrozos sean provocados por empresas de servicios públicos o sus contratistas, las firmas deberán asumir de su propio bolsillo la totalidad de los costos de reparación y restitución del arbolado afectado.
El control también alcanzará a la gestión pública local. Aquellas municipalidades que no mantengan al día el registro de intervenciones en la plataforma digital "Mi Árbol" o que omitan la entrega de sus informes anuales obligatorios sufrirán sanciones administrativas, lo que les impedirá obtener el certificado de gestión e incluso perder el acceso a los recursos del Fondo Forestal.
La opción de cambiar la multa por nuevos ejemplares
La resolución establece que las multas podrán calcularse por cada árbol afectado. Sin embargo, para aquellos casos donde la infracción no sea de extrema gravedad ni haya causado un daño irreversible, se habilitó la posibilidad de conmutar la sanción económica por la entrega de nuevos ejemplares, insumos o prestaciones equivalentes de utilidad ambiental.
Asimismo, las comunas mantendrán la potestad de sancionar directamente a los particulares que dañen acequias o árboles en el ámbito local. Todas las actuaciones administrativas garantizarán el derecho de defensa previo a la aplicación definitiva de las penalizaciones.
En pocas palabras
- Nuevas Sanciones: Mendoza endurece la protección del arbolado público con multas millonarias y controles estrictos.
- Responsabilidad: se sancionará a municipios, empresas de servicios y vecinos por podas o daños sin autorización.
- Recuperación: las multas podrán conmutarse por la entrega de nuevos ejemplares o prestaciones ambientales equivalentes.