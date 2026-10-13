Mendoza endureció los controles y fijó multas millonarias por podar o dañar el arbolado público

Las sanciones podrán aplicarse de forma individual por cada ejemplar afectado en las intervenciones ilegales.

Para garantizar el cumplimiento de las normas, la Provincia quedó a cargo de paralizar de forma inmediata cualquier trabajo en la calle que carezca de autorización previa o que se ejecute sin la supervisión de un profesional técnico matriculado. Cuando los destrozos sean provocados por empresas de servicios públicos o sus contratistas, las firmas deberán asumir de su propio bolsillo la totalidad de los costos de reparación y restitución del arbolado afectado.

La erradicación o daño del arbolado público sin autorización previa será sancionada con severas multas.

El control también alcanzará a la gestión pública local. Aquellas municipalidades que no mantengan al día el registro de intervenciones en la plataforma digital "Mi Árbol" o que omitan la entrega de sus informes anuales obligatorios sufrirán sanciones administrativas, lo que les impedirá obtener el certificado de gestión e incluso perder el acceso a los recursos del Fondo Forestal.

La opción de cambiar la multa por nuevos ejemplares

La resolución establece que las multas podrán calcularse por cada árbol afectado. Sin embargo, para aquellos casos donde la infracción no sea de extrema gravedad ni haya causado un daño irreversible, se habilitó la posibilidad de conmutar la sanción económica por la entrega de nuevos ejemplares, insumos o prestaciones equivalentes de utilidad ambiental.

En casos leves, los infractores podrán conmutar la sanción económica entregando ejemplares o insumos equivalentes.

Asimismo, las comunas mantendrán la potestad de sancionar directamente a los particulares que dañen acequias o árboles en el ámbito local. Todas las actuaciones administrativas garantizarán el derecho de defensa previo a la aplicación definitiva de las penalizaciones.