Cuánto cuesta empezar de cero

Los valores que siguen son precios de referencia, tomados de distintos oferentes del mercado. Cada proyecto varía según su ubicación, el acceso y la extensión del área a trabajar. Los precios son a la medida de los proyectos, pero con valores de referencia se puede estimar cuánto se puede avanzar con un proyecto con una suma específica.

El primer paso es ordenar lo que existe: recopilar antecedentes, revisar la información histórica del área y armar un plan de exploración con su presupuesto. Ese trabajo de escritorio puede costar alrededor de US$10.000. Después vienen la línea de base ambiental y el informe que habilita a trabajar en el terreno, que pueden demandar unos US$80.000 según el área y los monitoreos que pida la autoridad.

La parte más pesada es la primera temporada en el campo. Seis meses de mapeo geológico y muestreo de superficie, con una cuadrilla, vehículos, campamento, logística y análisis de laboratorio, pueden llegar a sumar unos US$400.000. Es el trabajo que convierte una propiedad en papel en un proyecto con datos propios.

Con el monto de Xplor, el titular podría desarrollar la primera temporada con permiso, línea de base y los primeros resultados de su propiedad, el piso para que un inversor o una empresa con experiencia lo mire en serio.

El trabajo de campo es necesario para sumar información de un proyecto minero.

Lo que viene después

El escalón siguiente juega en otra escala. La geofísica para ver debajo de la superficie, el modelo geológico en tres dimensiones y la definición de los puntos donde perforar puede llegar a sumar unos US$300.000 más. Perforar cuesta precio base en torno a US$550 por metro (dependiendo de la zona, accesos y cuestiones logísticas): una primera campaña de 3.000 metros supera el millón y medio de dólares, y comenzar a estimar cuánto mineral tiene un proyecto necesita por los menos unos 10.000 metros o más, es decir, varios millones.

Para ese tramo ya se necesita socio o lo financian inversores, y para llegar a esa mesa el proyecto requiere a alguien que sepa presentarlo, defenderlo y negociarlo. Para esta parte es que sirve el trabajo junto a los equipos técnicos de la compañía australiana, que apunta de manera especial a la formación de los líderes de cada proyecto.

La formación como diferencia

Ahí aparece la otra mitad del programa. El acceso a BHP no paga estudios: funciona como un mini MBA, con asesoría en distintas áreas y foco en la formación de líderes. Las empresas chicas o nuevas rara vez tienen tiempo, dinero o espacio para invertir en quienes las conducen, y Xplor apunta a ese hueco.

Ponerle precio a esa preparación es difícil, porque su valor se mide por lo que el equipo consiga después. Si con ella cierra un socio o el financiamiento para perforar, el monto en juego es tres o cuatro veces lo que Xplor entrega en efectivo. La plata lleva el proyecto hasta la puerta, y la formación es la que permite abrirla.

La próxima convocatoria abre en marzo de 2027 y los resultados se conocen en julio, a tiempo para preparar los trabajos de la temporada de verano en la cordillera. Cada año BHP trabaja con entre seis y diez proyectos, elegidos entre cientos de postulaciones de todo el mundo, y hasta ahora pocas llegaban desde la Argentina.