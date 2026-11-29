Buena parte de los proyectos mineros que hoy tiene permiso de exploración en Mendoza comparte el mismo problema: les falta el capital inicial para salir al terreno y reunir información sobre sus propiedades. Los US$500.000 que BHP entrega a cada seleccionado de Xplor pueden resolver en gran medida ese primer paso. Con precios de referencia del mercado, ese monto alcanza para ordenar los antecedentes, hacer la línea de base ambiental y completar una primera temporada de campo con resultados de laboratorio. Un proyecto que arrancó sin datos termina con información propia para mostrar.
Exploración: cuánto podría avanzar un proyecto minero mendocino con US$500.000
La iniciativa busca capitalizar la primera etapa de exploración de un proyecto minero. Ofrece fondos y capacitación para lograr futuros acuerdos
El dinero viene con una segunda pata, que es la formación. Xplor suma nueve meses de capacitación para el equipo, con mentoría individual y talleres, pensados para preparar a quienes conducen el proyecto para el paso siguiente: conseguir un socio o financiamiento para perforar, una etapa que cuesta varias veces lo que pone el programa.
El programa no exige estudios previos y BHP no toma participación en los proyectos que selecciona. Apunta a etapas tempranas de exploración, principalmente de cobre, que es el estado de la mayoría de los permisos otorgados o en trámite en Mendoza: sin información de campo y con titulares locales sin experiencia en exploración.
Cuánto cuesta empezar de cero
Los valores que siguen son precios de referencia, tomados de distintos oferentes del mercado. Cada proyecto varía según su ubicación, el acceso y la extensión del área a trabajar. Los precios son a la medida de los proyectos, pero con valores de referencia se puede estimar cuánto se puede avanzar con un proyecto con una suma específica.
El primer paso es ordenar lo que existe: recopilar antecedentes, revisar la información histórica del área y armar un plan de exploración con su presupuesto. Ese trabajo de escritorio puede costar alrededor de US$10.000. Después vienen la línea de base ambiental y el informe que habilita a trabajar en el terreno, que pueden demandar unos US$80.000 según el área y los monitoreos que pida la autoridad.
La parte más pesada es la primera temporada en el campo. Seis meses de mapeo geológico y muestreo de superficie, con una cuadrilla, vehículos, campamento, logística y análisis de laboratorio, pueden llegar a sumar unos US$400.000. Es el trabajo que convierte una propiedad en papel en un proyecto con datos propios.
Con el monto de Xplor, el titular podría desarrollar la primera temporada con permiso, línea de base y los primeros resultados de su propiedad, el piso para que un inversor o una empresa con experiencia lo mire en serio.
Lo que viene después
El escalón siguiente juega en otra escala. La geofísica para ver debajo de la superficie, el modelo geológico en tres dimensiones y la definición de los puntos donde perforar puede llegar a sumar unos US$300.000 más. Perforar cuesta precio base en torno a US$550 por metro (dependiendo de la zona, accesos y cuestiones logísticas): una primera campaña de 3.000 metros supera el millón y medio de dólares, y comenzar a estimar cuánto mineral tiene un proyecto necesita por los menos unos 10.000 metros o más, es decir, varios millones.
Para ese tramo ya se necesita socio o lo financian inversores, y para llegar a esa mesa el proyecto requiere a alguien que sepa presentarlo, defenderlo y negociarlo. Para esta parte es que sirve el trabajo junto a los equipos técnicos de la compañía australiana, que apunta de manera especial a la formación de los líderes de cada proyecto.
La formación como diferencia
Ahí aparece la otra mitad del programa. El acceso a BHP no paga estudios: funciona como un mini MBA, con asesoría en distintas áreas y foco en la formación de líderes. Las empresas chicas o nuevas rara vez tienen tiempo, dinero o espacio para invertir en quienes las conducen, y Xplor apunta a ese hueco.
Ponerle precio a esa preparación es difícil, porque su valor se mide por lo que el equipo consiga después. Si con ella cierra un socio o el financiamiento para perforar, el monto en juego es tres o cuatro veces lo que Xplor entrega en efectivo. La plata lleva el proyecto hasta la puerta, y la formación es la que permite abrirla.
La próxima convocatoria abre en marzo de 2027 y los resultados se conocen en julio, a tiempo para preparar los trabajos de la temporada de verano en la cordillera. Cada año BHP trabaja con entre seis y diez proyectos, elegidos entre cientos de postulaciones de todo el mundo, y hasta ahora pocas llegaban desde la Argentina.
En pocas palabras
- Proyecto minero mendocino: busca capitalizar la primera etapa de exploración con fondos y capacitación.
- Capital inicial: US$500.000 de BHP cubren etapa de exploración, base ambiental y trabajo de campo.
- Formación para líderes: programa de capacitación y mentoría prepara a los equipos para buscar financiamiento futuro.