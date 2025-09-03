Inicio Sociedad truco
Mejor que las cremas: el truco con hielo para quitar arrugas del rostro y cuidar la piel

Con unos cubos de hielo y un pañuelo o servilleta lograrás reducir las arrugas y verte más joven

Walter Vasquez
Por Walter Vasquez [email protected]
Si bien las cremas ocupan un rol estelar en cualquier ritual de belleza y cuidado de la piel, también podemos acudir a distintos trucos caseros para conseguir una dermis radiante y saludable. En este sentido, especialistas aconsejan pasar hielo por el rostro, una técnica que permitirá mejorar la apariencia y quitar las arrugas.

Face Icing, el truco con hielo para rejuvenecer el rostro

La técnica de pasar hielo por el rostro para mejorar el estado de la piel es conocida popularmente como ‘Face Icing’. La misma consiste en hacer masajes circulares en breves periodos de tiempo, hidratando, tonificando y revitalizando el cutis.

Descubre cómo usar hielo para beneficiar la piel.

Según especialistas, el frío del hielo mantendrá la piel firme y tersa gracias a sus efectos antiinflamatorios. En consecuencia, este truco actuará contra la flacidez, las arrugas y las líneas de expresión, combatiendo también la degeneración de las fibras y la disminución del oxígeno en los tejidos.

En sintonía, la técnica Face Icing reactivará y desinflamará la piel, ya que al aplicar hielo en el rostro se activará la circulación sanguínea y se contrarrestará la retención de líquidos que puede manifestarse principalmente en los pómulos y en la frente.

Por otro lado, el hielo en el rostro no solo rejuvenece, sino que también ayuda a cerrar los poros, preparando así a la piel para el posterior uso de maquillaje. A este beneficio se le suma otro inesperado, ya que el método Face Icing reduce las ojeras, disminuyendo la inflamación de la piel que se desarrolla debajo de los ojos, reduciendo también las tan odiadas bolsas.

Este truco permitirá conseguir un cutis firme, iluminado e hidratado.

Para aprovechar todas estas ventajas en el cuidado de la piel, debemos poner en práctica el mencionado truco de la siguiente manera:

  • Limpiar el rostro.
  • Envolver tres o cuatro cubos de hielo en una servilleta de tela o pañuelo (este paso es primordial, ya que el contacto directo sobre la piel puede causar quemaduras).
  • Dar un mensaje sobre el cutis con movimientos circulares durante 5 a 8 minutos. Hacerlo en sentido de los músculos para que penetre mejor.
  • No es necesario secar el rostro con alguna toalla, deja que el agua se seque con el aire.

