"Me divierte que me recuerden como la reina hot", narró Evelyn Heredia desde Dubái

Además de relatar cómo fue que llegó a integrar el staff de un hotel como bailarina de su club nocturno, Eve analizó las tradiciones de la Fiesta Nacional de la Vendimia y dijo lo que piensa sobre condicionar tanto a las candidatas con lo que sucede en su vida privada, como le sucedió a ella 9 años atrás.

Evelyn Heredia reina hot 5 ok.jpg Si bien su vida continuó y logró muchas de las metas que se propuso, el tema de las estructuras de Vendimia en cuanto a las candidatas, le parece cuestionable. "Se miente mucho para estar ahí", aseguró. Foto: gentileza Eve Heredia

De representante de un centro comunitario a "reina hot" en un paso

Corría el 2016 y Eve tenía solo 21 años. Vivía en el barrio Flores Sur, junto a su mamá, su tía y una hermana. Una familia de mujeres. Ella en esa época era promotora y bailaba, de hecho contó que durante el verano que le propusieron ser candidata para la Fiesta Nacional de la Vendimia representando a la Ciudad de Mendoza, ella ya tenía un trabajo en la localidad costera de San Bernardo.

"Me acuerdo cuando me vinieron a buscar a mi casa las señoras del barrio que iban tratando de ubicar a las chicas que quisieran ser candidatas para Vendimia, yo estaba en el baño y las atendió mi mamá".

De más está decir que Eve aceptó representar al Centro Integrador Comunitario II que se ubica dentro del barrio Flores Sur y salió electa.

Evelyn Heredia reina hot 6 ok.jpg Eve asegura que desde que fue candidata a reina de Capital hasta el día de hoy, pasó una vida. "A veces, pienso que estoy en una película". Foto: gentileza Eve Heredia

"Estaba muy ilusionada, como muchas chicas mendocinas que tienen la ilusión de la corona y el vestido de reina de la Vendimia", recordó Eve. Pero a los pocos días, las cosas comenzaron a cambiar.

"Todo estuvo bien hasta que mostraron mi vida privada. A mi todo eso me dio vergüenza, porque me generó mucha exposición. Intentaron desligarme de la representación del barrio. La gente es muy mala con sus comentarios".

Claramente, el perfil de Eve hacía ruido, hacía temblar un poco las estructuras de Vendimia.

De todas maneras, la entonces candidata a Reina de la Vendimia de la Ciudad, se tomó al pie de la letra la frase de que "crisis es oportunidad" y siguió adelante con la postulación.

"Mi familia me apoyó y también la municipalidad de Capital. Me dijeron que era mi vida privada y que eso no tenía nada que ver con la Vendimia".

El resultado fue algo obvio: no salió elegida como reina departamental, pero sí ganó popularidad, algo que más adelante le iba a ser útil para alcanzar otras metas.

Evelyn Heredia reina hot 1.jpg A Eve le gusta mucho ser modelo de fotografía erótica, es una de las actividades que realiza en Dubái Foto: gentileza Eve Heredia

Qué piensa Eve de las estructuras de la Vendimia

Si bien el hecho de ser reconocida como "la reina hot" no le afectó ni en su autoestima ni en su vida, ya que continuó sus planes de ser modelo de fotografía erótica y bailarina, Eve sí cuestiona las estructuras de Vendimia.

"Deberían dejar de juzgar a las chicas por su vida privada, te aseguro que hay muchas que no se animan a presentarse por esto, porque no dan el perfil de mujeres serias, estudiantes universitarias, que buscan para ser la reina de la Vendimia".

Si bien confesó que le tiene un gran cariño a la Fiesta de la Vendimia y a todas las tradiciones que la acerquen a su hogar, ya que ahora está muy lejos de él, lo que sí siente es que la Vendimia guarda muchos condicionamientos que a esta altura son antiguos y no son verdaderos.

"El protocolo de Vendimia quiere mujeres perfectas y las chicas tienen su vida, les gusta salir, les gusta tomar alcohol y divertirse y muchas veces se tienen que reprimir"

Evelyn Heredia reina hot 2.jpg Eve contó que una de las costumbres que más le llamó la atención de Dubái es la vestimenta de las mujeres: túnicas negras que solo le dejan los ojos a la vista. Foto: gentileza Eve Heredia

Eve aseguró, además, que "se miente mucho entre las chicas para vender esa imagen. Algunas ni terminaron el secundario, ni siguen ninguna carrera, pero como eso está mal visto, no lo dicen".

Para ella, está muy bien que las chicas se presenten y les fascine la performance de Vendimia: el glamour, el vestido, la corona. No le ve la parte negativa para las mujeres que lo eligen así. Más bien lo toma como una cuestión relacionada con la historia de la provincia y con el turismo, pero sí ve mal que muchas representantes se tengan que inventar una vida que no tienen para ganarse un lugar.

Cómo fue el camino que la llevó de Vendimia a Dubái

Eve contó que luego de dejar atrás Vendimia y todo el despliegue de comentarios y rumores sobre su vida privada y de haberse ganado el calificativo de "reina hot" -del que no reniega, sino que muy por el contrario, le divierte- su vida continuó ligada a lo que le gustaba hacer.

Hizo casting en Buenos Aires, se presentó para ingresar a la casa de Gran Hermano, continuó con la fotografía erótica y en 2024, consiguió trabajo en Chile.

"La agencia de Dubái me contactó por Instagram, por mensaje privado. Yo al principio no le di importancia, era un mensaje en inglés, bastante raro".

Sin embargo, le hizo un "seguimiento" pormenorizado: comenzó a ver la actividad de la agencia en las redes sociales, también empezó a seguir a las bailarinas del club del hotel en las redes y confirmó que era una propuesta real y no una posible estafa. "Decidí considerar la propuesta, porque en Chile me quedé sin el trabajo que tenía y al poquito tiempo me vine a Dubái"

Eve contó que al principio, la cultura tan diferente a la nuestra, la impactó. Sobre todo, la forma de vivir de las mujeres, completamente tapadas con túnicas negras, con solo un espacio abierto para los ojos.

"A nosotras -por las chicas de otras culturas que trabajan en el club- nos miran con sorpresa, por cómo vamos vestidas y la libertad que tenemos.

Sobre su experiencia de vida en Dubái, Eve aseguró "a veces pienso que estoy en una película". Pero continúa siendo la chica que se ilusionó con la Vendimia. Solo que ahora que conoció el mundo, asegura que lleva con cariño y orgullo a la "reina hot" del 2016.