Máxima Zorreguieta: Así aprendió neerlandés en tiempo récord

Máxima Zorreguieta.jpg Máxima Zorreguieta.

Máxima Zorreguieta: ¿Cómo hizo para aprender a hablar neerlandés?

"Comencé a aprender con las canciones que escuchan los niños. Así empecé a identificar una palabra, luego otra y así. Las canciones repiten las palabras y cuando las escuchás todo se vuelve más simple", explicó la monarca.

Una de las canciones que más le gustaba a Máxima Zorreguieta era "15 Miljoen Mensen" (la cual se traduce como 15 millones de personas) del dúo musical Fluitsma & Van Tijn. Gracias a esta canción, la argentina conoció un vocabulario nuevo, y aprendió sobre la cultura holandesa.

Incluso se dice que Máxima Zorreguieta sabe tocar la guitarra, y que de esta forma pudo aprenderse las canciones más rápido.

La reina Máxima es actualmente la presidenta de la fundación "More Music in the Classroom", la cual se dedica a brindar acceso a la música a los niños. La monarca siempre destaca la importancia de la música en el desarrollo infantil y la igualdad de oportunidades, subrayando que la música puede unir a las personas y ayudar a los niños a sentirse seguros y desarrollar su talento.