Mate rico y saludable: las ventajas de la yerba con palo

De acuerdo con el Código Alimentario Argentino, Yerba Mate Elaborada con Palo es la que contiene no menos del 65% de hojas desecadas, rotas o pulverizadas (polvo) y no más del 35% de palo grosera y finamente triturada, astillas y fibra del mismo.

Donde no más del 12,5% de polvo podrá ser del palo.

Si queremos disfrutar de un mate suave, la Yerba Mate tradicional es una buena opción. Posee un promedio de 70% hojas secas y trituradas y un 30% de palo.

Yerba Mate Elaborada o Yerba Mate Elaborada con Palo, debe contener no menos del 65% de hojas desecadas, rotas o pulverizadas y no más del 35% de palo, grosera y finamente triturado, astillas y fibras del mismo. Donde no mas del 12,5% de polvo podrá ser del palo.

La yerba mate tiene cuatro componentes, que deben ser diferenciados. Según la cantidad utilizada de cada uno obtendremos el sabor, la textura y el resultado de la receta.

Esos componentes son hojas gruesas, hojas finas, palos y polvo de hoja. Las hojas gruesas son el esqueleto de la yerba mate; es decir, sobre lo que se sostiene la composición y el sabor.

Le dan una estructura. Las hojas finas aportan intensidad, carnosidad y alarga las cebadas.

Los palos son ricos en componentes de dilución, que favorecen la nivelación de aromas. Mientras que el polvo de hoja es el componente virtuoso -la perla de la infusión-, que aporta aroma, durabilidad y espumosidad.

Cuando la molienda es más fina, hay una devolución más rápida de aroma y de sabor. Apenas pruebes una yerba de molienda fina, vas a sentir un sabor ligeramente más intenso y con más concentración.

El porcentaje de palo y hojas de una yerba mate está regulado por el Código Alimentario Argentino. Según uno de sus artículos, la elaborada con palo “es la yerba que contiene no menos del 65% de hojas desecadas, rotas o pulverizadas y no más del 35% de palo grosera y finamente triturada, astillas y fibras del mismo.

Mientras que la despalada o despalillada contiene no menos del 90% de hojas desecadas, rotas o pulverizadas y no más del 10% de palo.