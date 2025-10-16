AMERICA LATINA (1)

Más allá de China y Estados Unidos, Japón busca un rol clave en América Latina ante la incertidumbre global

La perspectiva de un “Trump 2.0” despierta temores y cálculos en todo el mundo. En Washington, las señales apuntan a un posible regreso de políticas más proteccionistas y un tono más duro frente a China, lo que podría desatar nuevas tensiones comerciales. Japón, tradicional aliado de Estados Unidos, se mueve con cautela: entiende que su economía depende del libre comercio y de cadenas de suministro estables, pero también sabe que la rivalidad entre las grandes potencias redefine cada día las reglas del juego.

Por eso, Tokio ha intensificado su diplomacia económica en los últimos años, ampliando acuerdos con países de América Latina como Brasil, México, Chile y Perú, interesados en diversificar sus relaciones más allá de China y Estados Unidos. Desde el litio hasta el hidrógeno verde, pasando por la infraestructura y la inteligencia artificial, Japón busca posicionarse como un socio confiable en el desarrollo sostenible y tecnológico del continente.