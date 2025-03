Mantén la respiración antes de conocer el millonario sueldo de un empleado de comercio que trabaja en blanco

¿Cuánto gana un empleado de comercio en Argentina?

Según lo informado por el sitio especializado en negocios ‘iProfesional’, trabajadores de comercio están recibiendo un incremento salarial del 5,1% durante el primer trimestre del año, distribuido en tres tramos iguales y consecutivos. De acuerdo a la fuente citada, el último aumento será del 1,7% para el mes de marzo y se verá reflejado en la remuneración obtenida en abril.

Estos incrementos, los cuales se abonan en forma de asignaciones no remunerativas y no son acumulativos, son válidos solamente para empleados de comercio en relación de dependencia, es decir, quienes tienen trabajo en "blanco". Por el contrario, quienes son trabajadores informales, conocidos como empleados en "negro”, no están alcanzados por este incremento salarial, ya que justamente no están amparados por la ley.