Maipú celebra el Mes de la Niñez con una gran fiesta familiar y la aclamada obra "Pinocho 2099"

"Pinocho 2099", obra de teatro infantil en vacaciones de invierno La obra Pinocho 2099 convocó a cientos de expectadores durante las vacaciones de invierno. Foto: Axel Lloret /Diario UNO

La historia invita a los niños a reflexionar sobre su rol en la construcción de un futuro mejor, combinando entretenimiento con un mensaje de conciencia ecológica y pensamiento crítico.

La función se realizará el sábado 16 de agosto en el Cine Teatro Imperial, ubicado en Pescara 323, Maipú.

La entrada es libre y gratuita, lo que representa una excelente oportunidad para que las familias disfruten de una propuesta de alta calidad cultural.

Agenda completa de festejos

Además de la obra, el municipio ha preparado una serie de actividades para que los más pequeños sigan disfrutando:

• Sábado 16 de agosto: de 10 a 13 y de 17 a 20, habrá actividades recreativas en la Plaza Departamental 12 de Febrero (Pescara y San Martín) y en las delegaciones de Gutiérrez, Coquimbito, Luzuriaga, Rodeo del Medio, Beltrán, San Roque y Zona Sur.

• Domingo 17 de agosto: el Parque Metropolitano será el escenario de una gran fiesta con estaciones de juegos, shows en vivo, inflables y sorteos. Paralelamente, el Parque Canota ofrecerá un mágico espectáculo de circo con malabares y mucha diversión.

Con estas actividades, Maipú reafirma su compromiso con la niñez, creando espacios de diversión y cultura que fortalecen los lazos comunitarios y promueven el desarrollo integral de los más jóvenes. Más información en maipu.gob.ar.