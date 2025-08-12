Inicio Sociedad Maipú
Con entrada libre

Maipú celebra el Mes de la Niñez con una gran fiesta familiar y la aclamada obra "Pinocho 2099"

Además de la obra, el Municipio de Maipú ha preparado una serie de actividades para que los más pequeños disfruten todo el fin de semana

Por UNO
Parte del elenco de la exitosa obra de teatro Pinocho 2099.

En el marco del Mes de la Niñez, la Municipalidad de Maipú invita a toda la comunidad a participar de una agenda llena de actividades culturales, recreativas y educativas. La celebración culmina con la presentación de la exitosa obra de teatro "Pinocho 2099", que se presentará de forma gratuita en el Cine Teatro Imperial.

Una puesta en escena moderna para toda la familia

La obra "Pinocho 2099", que fue un éxito durante las vacaciones de invierno, ofrece una versión contemporánea y reflexiva del clásico cuento.

A través de una narrativa innovadora, el espectáculo aborda valores esenciales como la solidaridad, el trabajo en equipo y la importancia del cuidado del medio ambiente.

La obra Pinocho 2099 convocó a cientos de expectadores durante las vacaciones de invierno.

La historia invita a los niños a reflexionar sobre su rol en la construcción de un futuro mejor, combinando entretenimiento con un mensaje de conciencia ecológica y pensamiento crítico.

La función se realizará el sábado 16 de agosto en el Cine Teatro Imperial, ubicado en Pescara 323, Maipú.

La entrada es libre y gratuita, lo que representa una excelente oportunidad para que las familias disfruten de una propuesta de alta calidad cultural.

Agenda completa de festejos

Además de la obra, el municipio ha preparado una serie de actividades para que los más pequeños sigan disfrutando:

Sábado 16 de agosto: de 10 a 13 y de 17 a 20, habrá actividades recreativas en la Plaza Departamental 12 de Febrero (Pescara y San Martín) y en las delegaciones de Gutiérrez, Coquimbito, Luzuriaga, Rodeo del Medio, Beltrán, San Roque y Zona Sur.

Domingo 17 de agosto: el Parque Metropolitano será el escenario de una gran fiesta con estaciones de juegos, shows en vivo, inflables y sorteos. Paralelamente, el Parque Canota ofrecerá un mágico espectáculo de circo con malabares y mucha diversión.

Con estas actividades, Maipú reafirma su compromiso con la niñez, creando espacios de diversión y cultura que fortalecen los lazos comunitarios y promueven el desarrollo integral de los más jóvenes. Más información en maipu.gob.ar.

