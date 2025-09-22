Maipú: así será la organización para el tradicional desfile del 24 de septiembre

Sarmiento/Vergara, entre Pescara y 20 de Junio

*San Martín/Belgrano, entre Pescara y Padre Vera

Juan D. Perón/60 Granaderos, entre Pescara y Padre Vera

Mitre/Rivadavia, entre Padre Vásquez y Padre Vera

España/Ángel Godoy, entre Padre Vásquez y Padre Vera

Barcala/Emilio Civit, entre Padre Vásquez y Salmón

Matienzo/Nerviani, entre Padre Vásquez y 20 de Junio

Sáez/Suárez, entre Padre Vásquez y 20 de Junio

Ozamis, entre Segura y Palma

20 de Junio, entre Suárez y Vergara

Padre Vásquez, desde Tropero Sosa hasta Juan D. Perón

Mercedes T. de San Martín, entre Emilio Civit y Belgrano

Pescara, entre San Martín y Sarmiento

Los cortes se extenderán hasta las 15 horas, momento en que se producirá la desconcentración. Sin embargo, permanecerán cerradas hasta el domingo 28 las calles que rodean la Plaza Departamental 12 de Febrero (Padre Vásquez, Pescara, San Martín y Sarmiento), debido a los festejos por los 40 años de los kioscos. En cada esquina se dispondrán desvíos para garantizar la circulación por vías alternativas.