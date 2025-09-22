Maipú: así será la organización para el tradicional desfile del 24 de septiembre

- Sarmiento/Vergara, entre Pescara y 20 de Junio
- *San Martín/Belgrano, entre Pescara y Padre Vera
- Juan D. Perón/60 Granaderos, entre Pescara y Padre Vera
- Mitre/Rivadavia, entre Padre Vásquez y Padre Vera
- España/Ángel Godoy, entre Padre Vásquez y Padre Vera
- Barcala/Emilio Civit, entre Padre Vásquez y Salmón
- Matienzo/Nerviani, entre Padre Vásquez y 20 de Junio
- Sáez/Suárez, entre Padre Vásquez y 20 de Junio
- Ozamis, entre Segura y Palma
- 20 de Junio, entre Suárez y Vergara
- Padre Vásquez, desde Tropero Sosa hasta Juan D. Perón
- Mercedes T. de San Martín, entre Emilio Civit y Belgrano
- Pescara, entre San Martín y Sarmiento
Los cortes se extenderán hasta las 15 horas, momento en que se producirá la desconcentración. Sin embargo, permanecerán cerradas hasta el domingo 28 las calles que rodean la Plaza Departamental 12 de Febrero (Padre Vásquez, Pescara, San Martín y Sarmiento), debido a los festejos por los 40 años de los kioscos. En cada esquina se dispondrán desvíos para garantizar la circulación por vías alternativas.