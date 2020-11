En el recinto, cuando se trataba el proyecto de ley, el funcionario había hecho uso de la palabra a su turno: “este impuesto, es un impuesto y no una contribución. Ninguna contribución te saca con una pistola en la sien, en la cabeza”. Ustedes saben que es una mala ley, saben que no van a recaudar una moneda. Pero no les importa”, añadió y aseguró que “se van a hacer ricos solamente abogados y contadores”.

Por su parte, Kirchner (h), consideró al respecto que el “aporte solidario va a servir para conseguir más vacunas rápidamente, para que el impacto de la llegada de la segunda ola de coronavirus sea el menor posible”.