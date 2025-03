Los tres grandes enemigos de la memoria: cuáles son y cómo afectan la capacidad de recordar

"El estrés, por ejemplo, es uno de los factores que bloquea la fluidez de los recuerdos", señaló Bruera al referirse a esa especie de lagunas mentales que nos pueda sorprender en algún momento. "Es algo así como una niebla que dificulta el paso de la información. Esto se debe a que el estrés activa una serie de respuestas fisiológicas que interfieren con el funcionamiento normal del cerebro, entorpeciendo la memorización y recuperación de datos”, destacó la neuróloga al hacer especial énfasis en que frente al estrés, el cerebro no logra procesar con claridad el manejo de los recuerdos, provocando en ese momento olvidos momentáneos.

Salud memoria estres.jpg El estrés en uno de los grandes enemigos que afectan la memoria y provocan bloqueos en la capacidad de recordar

La tendencia moderna al “multitasking” o "multitarea" es otro de los factores que también impacta en la memoria. Los seres humanos del siglo XXI estan tan acostumbrados a realizar varias actividades en un mismo momento, como revisar redes sociales, cocinar y hablar al mismo tiempo, que la capacidad para retener información se ve claramente amenazada.

"Sencillamente, el cerebro no está diseñado para hacer múltiples cosas simultáneamente", explicó la especialista, quien además recomienda enfocarse en una sola tarea a la vez, porque al intentar ocuparse de varias cosas al mismo tiempo, el órgano designado para lograrlo no permite que se pueda procesar adecuadamente la información y, por lo tanto, los recuerdos no se almacenan con la eficacia necesaria.

Más enemigos de la memoria

Además del estrés y la falta de concentración a partir del multitasking, hay otros elementos del staff de factores que afectan la memoria: la falta de descanso es otro elemento fundamental que puede ser perjudicial. "El sueño es crucial para el almacenamiento de los recuerdos", indicó la neuróloga. “Sin un descanso adecuado, el cerebro no tiene la oportunidad de consolidar lo aprendido, lo que genera dificultades a la hora de recordar información importante”, sostuvo en su charla con Rosario3.

En ese sentido, Bruera sugiere a los estudiantes "respetar las horas de descanso y evitar pasar la noche previa al examen sin dormir, porque el efecto que generará será exactamente el inverso al deseado: al momento de la prueba, lo leído no aparecerá con la misma facilidad que si hubiera dormido 8 horas".

Otro enemigo que nos hace que todo sea más fácil es la tecnología. Aunque pueda parecer un contrasentido, al tener un acceso inmediato a dispositivos móviles, las personas han dejado de recordar datos que antes debíamos tener a mano para comunicarnos, como los números de teléfono de nuestros familiares y amigos. Ese ejercicio ya no es necesario porque sólo escribir su nombre con el teclado basta para lograr el objetivo. Según la especialista, este desconocimiento se produce porque ya quedó la atrás el ejercicio de la memoria visual, se delegan tareas de conocimiento que en otro momento eran propias del cerebro y en ese sentido, "se nos queman los papeles" si llegamos a perder el celu o desconocemos las calles de determinado barrio porque a partir del uso de la tecnología nos dejamos llevar de la mano por el GPS.

Por último, tener conflictos personales o no llevar una nutrición adecuada aparecen como otros factores que también pueden afectar la memoria, pero que son singulares. Pero es importante destacar que simultáneamente pueden tener un impacto acumulativo en la salud cognitiva, porque puede complicar la capacidad de recordar información importante. Por eso, es esencial que cada persona identifique sus propios factores estresores y los maneje de manera efectiva.

Consejos para entrenar la memoria

La doctora Bruera afirmó que existen varias estrategias para minimizar el impacto del estrés en la memoria. Desconectarse de los dispositivos electrónicos durante algunos minutos al día es un ejercicio importante para mejorar la función de ejercitar la memoria. "Es importante hacer pausas, estar en contacto con la naturaleza, y permitir que la mente se relaje", recomienda la especialista. Puede resultar fundamental también mantener vínculos sociales saludables, aquellos que nos permiten pasar buenos momentos que generan bienestar y no estrés: “Si vamos a juntarnos con alguien sólo para aparentar, no sirve; hay que elegir esos vínculos que nos hacen bien, la gente con la que nos reímos y nos sentimos escuchados”, apuntó.

Salud memoria amigos.jpg Reunirse con amigos en un ambiente que las personas se sientan bien ayuda a mantener activa la memoria

En ese sentido, la neuróloga destacó la importancia de aceptar lo que está sucediendo cuando una persona no logra recordar algo: “Hay que decir ‘no me acuerdo’: al decirlo, permitimos liberar la tensión de la mente, podemos lograr que quienes nos están escuchando nos ayuden y seguramente, cuando nos relajemos, los recuerdos volverán", explicó. Por supuesto que si los olvidos se hacen muy frecuentes, como preguntar tres veces lo mismo, lo más aconsejable es hacer prontamente una consulta médica para establecer que motivo está provocando esos bloqueos.