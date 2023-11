Astrología: los signos más envidiados del zodíaco

►TE PUEDE INTERESAR: Saturno en Piscis: cómo afecta a los signos, según la Astrología

horoscopo (2).jpg Los signos más envidiados del zodíaco, según la Astrología.

Estos son los signos más envidiados del zodíaco, según la Astrología

A continuación te presentamos los signos que reciben las peores energías de los envidiosos, según revela la Astrología:

Aries

Al ser uno de los signos más espontáneos del zodíaco son las víctimas más frecuentes de los envidiosos. Su autenticidad y particular personalidad levantan celos donde estén. Sus ideas llenas de innovación suelen dirigirlos al éxito, algo imperdonable para los enfermos de envidia. Deberán alejarse de los ambientes tóxicos si quieren conseguir el triunfo. Para la Astrología, poseer algo rojo, una hojita de albahaca o una llave antigua pueden ser buenos amuletos.

Virgo

Este signo propenso al pensamiento posee una gran capacidad analítica que los suele llevar al éxito. Con su poder de razón resuelven con facilidad situaciones complejas despertando confiabilidad y admiración. Son muy importantes en la familia, trabajo o actividad social, siendo el foco de todo grado de envidias. Los virginianos la perciben pero no se dejan influenciar ya que gustan de rodearse siempre de personas valiosas. Para la Astrología, buenos amuletos serán un pedazo de cristal, el ojo de turco o llevar algo de color blanco.

►TE PUEDE INTERESAR: Luna Nueva de Escorpio: cómo afectará a cada signo, según la Astrología

envidia.jpg Los signos más envidiados del zodíaco, según la Astrología.

Libra

Es un signo elegante, refinado y con gran sentido del equilibrio. Tiene energía positiva y encantadora que levanta sospechas en las malas personas. Por sus características, suelen ser las víctimas de la envidia de las personas que no los conocen pero que no soportarían verlos triunfar. Para la Astrología, buenos amuletos serán una piedra jade, una pequeña balanza o algo que tenga el color verde.

Acuario

Signo carismático y lleno de optimismo. Su innata característica independiente no es soportable para las personas envidiosas. Tiene mucha control y facilidad para relacionarse con los demás, lo que no hará más que empeorar las cosas. A pesar de provocar mucha envidia de su entorno, ellos no cambiarán su extraordinaria personalidad. Para la Astrología, buenos amuletos serán el zafiro o algo de color turquesa.