Los quintos y sextos años podrían terminar las clases en abril

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, afirmó este domingo que la "expectativa" del Gobierno es volver a clases en el AMBA antes de fin de año, pero "no" puede tener "la certeza absoluta" de que se concrete porque "sigue siendo una de las regiones más comprometidas" con la cantidad de casos de coronavirus. "Es nuestra expectativa (volver a clases antes de fin de año), pero nosotros no gobernamos los indicadores epidemiológicos. Eso es un impedimento para darte la certeza absoluta. A mí me encantaría decir que sí, pero no es una cuestión de deseo, es una cuestión de responsabilidad", enfatizó Trotta y agregó que "Para los chicos de 5° o 6° año lo que estamos planteando es extender las clases hasta fines de febrero, marzo o abril, lo va a terminar de definir cada una de las jurisdicciones, el desarrollo de un módulo específico para garantizar el cierre del secundario y los aprendizajes", concluyó.