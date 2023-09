Los Puquios cierra este domingo la temporada de esquí con un balance "empatado"

"Esta ha sido una temporada con nieve, un poco a destiempo, pero bienvenida al fin, ya no tanto para nosotros, por lo menos va a servir para tener agua en verano", comenzó diciendo Soler sobre esta temporada invernal.

eduardo-soler- los puquios (1).jpg Eduardo Soler criticó ácidamente el manejo del corredor bioceánico, pero dijo que seguirá apostando al turismo en Mendoza.

Las quejas del dueño de Los Puquios por la transitabilidad de la ruta 7

"Hemos tenido una temporada que no fue mala, pero fue muy atípica, cortita en realidad. De los días de temporada alta, en vacaciones de invierno sólo pudimos trabajar 11, y de los cuales, por decisiones del gobierno, tuvimos la ruta 7 cerrada y perdimos otros cinco", volvió a quejarse el titular de Los Puquios, quien a lo largo de estos meses no se ha guardado críticas a las autoridades por el manejo de la conexión terrestre que lleva al lugar.

Luego el emprendedor sumó que "la misma situación se va a dar mañana (por este miércoles), donde sólo van a habilitar el camino para los camiones, en flagrante violación a nuestros derechos constitucionales. Cada día de temporada, que son cada vez más cortas y raras, nos suma un montón".

Evaluando el limitado período que disponen para facturar con su empresa, Soler explicó: "Tuvimos muy buena afluencia de público en los once días que trabajamos, después se acabó la nieve, cerramos, y hace dos semanas atrás, con esta "cadena" de tormentas nos animamos un poco, al habernos quedado con el gusto a poco con nuestro equipo y personal, y abrimos para ver si hacíamos algo más".

Parque de Nieve Los Puquios centro de esquí.jpg La cinta que permite trasladarse en un sector del parque de nieve. Foto: Bruno Brachetta

Un acotado epílogo para la temporada 2023

A pocos días de cancelar el período de trabajo del centro invernal, su propietario señaló: "Esta sería la última semana que vamos a estar operativos, abriremos hasta el domingo, esperando trabajar bien por estar más estable el clima, y en teoría la ruta va a estar en mejores condiciones".

Respecto a un posible aprovechamiento de la nieve precipitada para extender la temporada hasta la primavera, el experimentado hombre de montaña consideró: "No creo que podamos extender la temporada un poco más, ya que no solo hay que tener nieve, sino también público".

Y agregó: "Por H o por B, la coyuntura económica nacional, más estas decisiones arbitrarias del gobierno, de manejar las rutas a su antojo, y que estamos fuera de temporada, es complicado".

Sobre el tipo de turistas que visitaron el centro recreativo de montaña, Soler detalló que "la mayor parte de los turistas que hemos recibido en esta segunda etapa, han sido brasileños, más que argentinos o mendocinos, que ya están con el traje de baño puesto (risas). De todos modos hasta el jueves tenemos una promoción para mendocinos, de 2x1, para motivar a los locales a que vuelvan a tener aquella relación que había con la nieve años atrás. Pese a la devaluación no hemos tocado el tarifario, y seguimos con los mismos precios de mayo".

los puquios (1).jpg Este pequeño centro invernal es el más cercano a la capital mendocina y por ahora, el único que está en la Ruta 7.

El problema de compartir camino con el corredor bioceánico

Consultado sobre el problemático cuello de botella que significa la acotada infraestructura de contar con una sola vía de acceso y si imaginaba alguna solución, el empresario pyme evaluó: "Esta es una problemática de larga de data y que no se va a solucionar porque hay jurisdicciones que se superponen. La ruta está bajo jurisdicción nacional, se toman decisiones sobre ella desde Buenos Aires, cuando no tienen idea de cómo es".

Luego la crítica continuó detallada: "Después hay varios entes, desde el Ministerio del Interior, con la Dirección de Fronteras; más Gendarmería, más Vialidad nacional. Pero la ruta está en Mendoza, que se encarga de promocionar el turismo, y la gente cuando llega no puede acceder al producto, una estupidez absoluta. Ni hablar de los funcionarios del área del Gobierno. Y finalmente, estamos en un municipio que es corrupto y está fundido", disparó al referirse a la Comuna de Las Heras.

"Hasta que todo esto no se ordene y se trabaje con una planificación en conjunto, no se va a solucionar", se lamentó.

"Se podrían habilitar otros pasos"

Fuera de la orbita gubernamental, Soler analizó otro aspecto más global del problema de los emprendedores del rubro turismo en la alta montaña ubicada a lo largo del paso Cristo Redentor. "Respecto a la ruta, se da una coyuntura donde en la provincia no hay peaje, el combustible está barato, comparado con el resto de los países de la región, entonces a todo el mundo le conviene sacar cargas por aquí. Perfectamente se podrían habilitar otros pasos más al Norte, a la altura de (puerto chileno) San Antonio, o de otras provincias, pero no se hace porque no le conviene a los camioneros circular hasta Valparaíso por dentro de Chile, porque es más caro", dijo, para agregar: "Entonces esta es una ruta que la tienen los camioneros, que tienen un sindicato con bastante poder, y entonces la manejan cómo quieren".

Parque de nieve Los Puquios 2.jpg Una vista general de Los Puquios.

Apuesta por el futuro en Mendoza

De cara a seguir invirtiendo en el centro de esquí, Eduardo Soler afirmó desafiante: "Nosotros como pymes que somos, estos temas nos exceden, pero seguimos agachando la cabeza y apostando e invirtiendo en el lugar. Hoy somos el único lugar que da servicios en todo el corredor de la ruta 7, ya que Penitentes está desactivado, y nos está costando muchísimo, pero hay que avanzar y sobrevivir. Somos como los yuyos malos, seguimos saliendo".

Luego el empresario informó que "presentamos en la gobernación una carpeta con las inversiones que queremos hacer, por más de un millón de euros, para un sistema para fabricar nieve. Tuvimos las reuniones con Irrigación, ya que tenemos que tomar agua de su jurisdicción, y el expediente todavía duerme en algún cajón. Sin el permiso del agua, no puedo largarme a invertir en nada".

"Así y todo el año que viene vamos a instalar dos medios de elevación nuevos, ya los tenemos en la playa de estacionamiento de Los Puquios, y van a ser montados este verano. Siempre tenemos un plancito para seguir creciendo porque la demanda que tenemos supera nuestra infraestructura", anunció.

La reflexión final de Soler fue lacónica: "En lo económico, vamos a salir empatados, perdiendo un poquito, pero siempre tratando de mirar el vaso medio lleno".